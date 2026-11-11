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Rimpatrio di cittadino irregolare a Fiumicino: espulso 26enne albanese

Redazione
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Rimpatrio di cittadino irregolare a Fiumicino: espulso 26enne albanese
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Un altro rimpatrio è stato eseguito dalla Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, un cittadino albanese di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato alla frontiera aerea di Fiumicino e imbarcato su un volo diretto a Tirana.

Il controllo a Fara in Sabina

L'uomo è stato fermato durante un controllo del territorio nel comune di Fara in Sabina da una pattuglia del Posto di Polizia di Passo Corese. Dagli accertamenti è emerso che era sprovvisto di permesso di soggiorno e non aveva mai regolarizzato la sua posizione in Italia.

Il decreto di espulsione e l'accompagnamento

Dopo gli accertamenti presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Rieti, nei confronti dello straniero è stato adottato un decreto di espulsione. Il provvedimento è stato convalidato dal Giudice di Pace e successivamente eseguito con l'accompagnamento alla frontiera di Fiumicino, dove l'uomo è stato imbarcato su un volo per Tirana.

L'attività della Polizia di Rieti

Dall'inizio dell'anno, l'attività della Questura di Rieti ha portato all'adozione di 73 provvedimenti di espulsione da parte del Prefetto e dell'Autorità Giudiziaria, di cui 44 eseguiti con rimpatrio immediato o accompagnamento presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Le misure hanno riguardato spesso stranieri socialmente pericolosi rintracciati sul territorio o cittadini stranieri non in regola con la normativa sul soggiorno, anche all'atto della scarcerazione dalla Casa Circondariale locale.

L'impegno della Polizia di Stato di Rieti prosegue senza sosta per contrastare la permanenza irregolare di stranieri e garantire la legalità e l'ordine pubblico.

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rimpatrio espulsione cittadino albanese polizia stato fiumicino fara sabina questura rieti permesso soggiorno decreto

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