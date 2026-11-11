Allarme bomba a Cutro, evacuati una scuola e alcuni uffici. Video

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Cutro, allarme bomba: evacuati studenti, uffici comunali e Polizia Locale

La segnalazione ha fatto scattare le procedure di sicurezza. Anche altre scuole avrebbero ricevuto lo stesso allarme. Le forze dell’ordine stanno verificando la situazione: al momento non è confermata la presenza di un ordigno.

Momenti di apprensione a Cutro, nel Crotonese, dove una segnalazione relativa alla possibile presenza di una bomba ha portato all’evacuazione di una scuola e degli uffici comunali, compresa la sede della Polizia Locale. Studenti, personale scolastico e dipendenti sono stati fatti uscire dagli edifici per consentire lo svolgimento dei controlli in sicurezza.

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Le persone evacuate si sono radunate all’esterno, mentre le autorità intervenute hanno avviato gli accertamenti per stabilire la natura e l’attendibilità dell’allarme. La prudenza ha quindi interessato sia l’ambito scolastico sia quello degli uffici pubblici, con l’obiettivo di allontanare chi si trovava nelle strutture coinvolte.

La segnalazione avrebbe raggiunto anche altre scuole

L’allarme non riguarderebbe soltanto la scuola evacuata a Cutro. Anche altri istituti scolastici avrebbero ricevuto una segnalazione analoga, facendo scattare verifiche e misure precauzionali. Le informazioni sono ancora in aggiornamento e non sono disponibili ulteriori dettagli sulle scuole interessate.

Le forze dell’ordine stanno svolgendo i controlli necessari per accertare se vi siano rischi concreti e ricostruire l’origine della comunicazione. In situazioni di questo tipo, le procedure di evacuazione consentono di liberare gli edifici e permettere le verifiche senza la presenza di studenti, lavoratori e cittadini.

A Cutro si attendono gli esiti dei controlli

Al momento non è confermata la presenza di un ordigno. L’allarme resta dunque oggetto di accertamento e saranno le autorità, al termine delle verifiche, a chiarire se la segnalazione sia fondata.

Si attendono aggiornamenti sull’esito dei controlli e sulle indicazioni per il rientro a scuola e negli uffici comunali. Fino a nuove comunicazioni, studenti, famiglie e personale sono invitati a fare riferimento alle disposizioni diffuse dalle autorità e dalle istituzioni coinvolte.

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Il video ci è pervenuto da alcuni cittadini di Cutro.