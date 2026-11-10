Cerca

Sport Lazio Roma

Musetti e Sonego brillano a Stoccolma: doppio pass per il secondo turno

Redazione
Condividi:
Musetti e Sonego brillano a Stoccolma: doppio pass per il secondo turno
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Doppia gioia italiana al torneo ATP di Stoccolma. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno superato i rispettivi incontri del primo turno, guadagnandosi l'accesso al secondo round della competizione svedese. Due vittorie che confermano la buona condizione del tennis azzurro in questa fase della stagione indoor.

Musetti, prova di autorità contro Samuel

Il carrarino, numero 25 del ranking mondiale, non ha avuto difficoltà contro il britannico Toby Samuel (n.95), liquidato con un netto 6-1, 6-4. Un match dominato soprattutto nel primo set, dove Musetti ha fatto valere la superiorità tecnica e la maggiore esperienza sui palcoscenici ATP. Nella seconda frazione Samuel ha alzato il livello, ma l'azzurro ha gestito con maturità i momenti delicati, chiudendo senza concedere palle break decisive.

Sonego, battaglia e tie-break contro Halys

Più combattuta la sfida di Lorenzo Sonego, numero 115 del ranking, opposto al francese Quentin Halys (n.45). Il torinese si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6, dimostrando solidità al servizio e capacità di reggere lo scambio nei momenti caldi. Il secondo set si è deciso al tie-break, dove Sonego ha trovato le soluzioni migliori per chiudere la pratica e strappare il pass per il turno successivo.

Un segnale importante per il tennis italiano

Le vittorie di Musetti e Sonego rappresentano un segnale incoraggiante per il movimento azzurro, sempre più protagonista nel circuito maggiore. Il torneo di Stoccolma, appuntamento storico del calendario ATP, offre punti preziosi in vista del finale di stagione e permette agli italiani di testare la condizione in vista dei prossimi impegni internazionali. Il secondo turno sarà un banco di prova ulteriore per entrambi, chiamati a confermare quanto di buono mostrato all'esordio.

Meteo dove sei

Pioggia e temperature, ora per ora

Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.

Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
musetti sonego stoccolma tennis italiano secondo turno toby samuel quentin halys torneo

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Sport

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 13 volte su 20.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza