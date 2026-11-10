Musetti e Sonego brillano a Stoccolma: doppio pass per il secondo turno

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Doppia gioia italiana al torneo ATP di Stoccolma. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego hanno superato i rispettivi incontri del primo turno, guadagnandosi l'accesso al secondo round della competizione svedese. Due vittorie che confermano la buona condizione del tennis azzurro in questa fase della stagione indoor.

Musetti, prova di autorità contro Samuel

Il carrarino, numero 25 del ranking mondiale, non ha avuto difficoltà contro il britannico Toby Samuel (n.95), liquidato con un netto 6-1, 6-4. Un match dominato soprattutto nel primo set, dove Musetti ha fatto valere la superiorità tecnica e la maggiore esperienza sui palcoscenici ATP. Nella seconda frazione Samuel ha alzato il livello, ma l'azzurro ha gestito con maturità i momenti delicati, chiudendo senza concedere palle break decisive.

Sonego, battaglia e tie-break contro Halys

Più combattuta la sfida di Lorenzo Sonego, numero 115 del ranking, opposto al francese Quentin Halys (n.45). Il torinese si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6, dimostrando solidità al servizio e capacità di reggere lo scambio nei momenti caldi. Il secondo set si è deciso al tie-break, dove Sonego ha trovato le soluzioni migliori per chiudere la pratica e strappare il pass per il turno successivo.

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Un segnale importante per il tennis italiano

Le vittorie di Musetti e Sonego rappresentano un segnale incoraggiante per il movimento azzurro, sempre più protagonista nel circuito maggiore. Il torneo di Stoccolma, appuntamento storico del calendario ATP, offre punti preziosi in vista del finale di stagione e permette agli italiani di testare la condizione in vista dei prossimi impegni internazionali. Il secondo turno sarà un banco di prova ulteriore per entrambi, chiamati a confermare quanto di buono mostrato all'esordio.

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