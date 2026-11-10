TOUR DE SKI HIGHLIGHT DELLA STAGIONE. L'EPICA CONCLUSIONE IN VAL DI FIEMME

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A fine mese si apre la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci di fondo

Il 21° Tour de Ski highlight della stagione, con l’epico finale in Val di Fiemme (8-10 gennaio)

Gli azzurri in ritiro in Finlandia, il DT Markus Cramer: “Possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni”

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Il comitato Nordic Ski Val di Fiemme al lavoro per i grandi eventi sportivi a dicembre e a gennaio

Entrare nel vivo di novembre non significa soltanto compiere un ulteriore passo verso l'inverno e la neve, ma anche avvicinarsi all’inizio della Coppa del Mondo di sci di fondo. La nuova stagione è ormai alle porte e tra gli appuntamenti più attesi non mancherà il FIS Tour de Ski, che come da tradizione vivrà il suo epico gran finale in Val di Fiemme, in Trentino, dall'8 al 10 gennaio 2027.

I migliori atleti del panorama internazionale stanno ultimando la preparazione in vista di una nuova stagione carica di aspettative, ma che porta con sé anche qualche incognita. A tenere banco è la questione Aleksandr Bolshunov, con il grande interrogativo legato alla possibilità che il russo possa tornare a gareggiare in Coppa del Mondo sotto lo status neutrale. La sua presenza potrebbe dare del filo da torcere a un Johannes Høsflot Klæbo che dopo il dominio olimpico in Val di Fiemme punta a conquistare il settimo sigillo di Coppa del Mondo generale e il sesto del Tour de Ski. In campo femminile, invece, il ritiro della campionessa in carica Jessie Diggins apre la strada a una nuova regina, con la Svezia, su tutte, chiamata a sfruttare l’occasione.

Intanto, gli azzurri stanno affinando la condizione e mettendo a punto gli ultimi dettagli a Muonio, in Finlandia, sotto la guida del direttore tecnico Markus Cramer. Dal ritiro finlandese il DT, in carica dal 2022, ha le idee chiare: gli azzurri hanno tutto per raggiungere i risultati auspicati. Dopo il ritiro di Federico Pellegrino c’è una squadra giovane e motivata, chiamata a far bene già dalla prima uscita di Ruka, come sottolinea Cramer: “È sicuramente uno dei raduni più importanti della stagione, perché rappresenta l'ultima fase di preparazione prima dell'inizio delle gare”. I convocati sono Elia Barp, Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Ghio, Davide Graz, Gabriele Matli e Simone Mocellini, insieme a Federica Cassol, Virginia Cena, Maria Gismondi, Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Nadine Laurent e Iris De Martin Pinter.

“Direi che tutto sta procedendo nella giusta direzione – ha aggiunto Cramer. – Negli ultimi anni i ragazzi hanno alzato il livello e, di conseguenza, sono cresciute anche le aspettative. Abbiamo atleti che possono competere ad altissimo livello e vogliamo vederli lottare con i migliori al mondo. L'obiettivo è entrare regolarmente nella top 10 e, quando se ne presenterà l'occasione, puntare al podio. Sono convinto che abbiano tutte le qualità per riuscirci”.

Il debutto in Coppa del Mondo è atteso nella tradizionale località finlandese di Ruka, dal 27 al 29 novembre, seguito dalla tappa di Trondheim (NOR) dal 4 al 6 dicembre e di Davos (SUI) dall’11 al 13 dicembre.

Una volta archiviato il trittico inaugurale sarà il momento di alzare il sipario sulle ambizioni per il 21° del Tour de Ski, uno dei primi highlight della stagione. Il prestigioso circuito a tappe, dalla storia ricca di fascino e tradizione, metterà in palio punti pesanti per la classifica generale, ma anche importanti premi. Il “Tour” con i migliori fondisti del pianeta scatterà l’1 gennaio a Les Rousses (Francia). Successivamente, la carovana si sposterà a Oberstdorf (Germania), il 5 e 6 gennaio, prima di approdare tra le Dolomiti trentine per l’atteso gran finale. Grandi protagoniste le piste olimpiche dello Stadio del Fondo di Lago di Tesero: venerdì 8 si partirà con i 15 km Skiathlon, mentre sabato 9 i riflettori si accenderanno sulla Sprint da 1,5 km. A mettere il timbro sull'ambito trofeo sarà, come ogni anno dal 2007, la spettacolare Final Climb all’Alpe Cermis di Cavalese, chiamata a incoronare i vincitori dopo una durissima scalata dalla pendenza media del 12% e picchi da capogiro che sfiorano il 30%. Un appuntamento tanto iconico quanto estremo, che ogni anno registra i dati di ascolto più elevati dell’intera Coppa del Mondo.

Intanto lo staff di Nordic Ski Val di Fiemme è al lavoro. Dopo la parentesi olimpica è confermato il ritorno degli eventi di contorno tanto apprezzati, a partire dalla Rampa con i Campioni e dall’immancabile Kids Event, che apriranno le iscrizioni a breve, senza dimenticare il Tour del Gusto.

Per il comitato guidato da Pietro De Godenz il calendario di grandi eventi sportivi in Val di Fiemme entrerà nel vivo a dicembre, con la Coppa del Mondo di combinata nordica in programma dall’11 al 13, seguita dalla Continental Cup di salto con gli sci il 19 e 20. Dopo il Tour de Ski, il 16 e 17 gennaio si disputeranno inoltre i Campionati Italiani di sci di fondo, organizzati in collaborazione con l’US Cornacci.

Info: www.fiemmeworldcup.com

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