Trionfo Storico per il Circolo Tennis Lamezia Terme: conquistato il titolo di Campioni Regionali Over 50
Lamezia Terme, 8 novembre 2026 – Si tinge dei colori del Circolo Tennis Lamezia Terme il campionato regionale di tennis a squadre, categoria Over 50 maschile. Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 novembre 2026, i campi di Acquappesa (nel cuore del suggestivo complesso delle Terme Luigiane) hanno fatto da teatro alla supersfida decisiva per l’assegnazione del titolo.
Di fronte si sono trovate due formazioni capolista del girone, entrambe arrivate a punteggio pieno all’ultimo incontro decisivo: i padroni di casa della Polisportiva Acquappesa ASD e il Circolo Tennis Lamezia Terme guidato dal Maestro Raffaele La Scala. Una vera e propria finale per la vittoria del campionato regionale a gironi, in un match al vertice che prometteva spettacolo e grande agonismo. A spuntarla, al termine di incontri di altissimo livello tecnico, è stata la squadra lametina, capace di imporsi con autorità e di portare a casa il prestigio titolo regionale.
La formazione del CT Lamezia Terme ha dominato la giornata di gare conquistando i tre punti, chiudendo i conti con una serie di prestazioni impeccabili nei due singolari e nel doppio, grazie alle vittorie di Raffaele La Scala su Stefano Aiello per 6/1 – 6/2, di Michele Amatruda su Ercole Ferraguto per 6/3 – 6/3, e del doppio formato da Pasquale Natrella e Paolo Ventura contro Adriano Vaccaro e Vincenzo Picarelli con il punteggio di 6/3 – 6/2.
La compagine lametina ha così tagliato il traguardo arrivando imbattuta alla vittoria del campionato, confermando una superiorità ribadita dal fatto che anche tutti i precedenti incontri con le altre squadre del girone si erano conclusi con il punteggio di 3 a 0. Grazie a questi splendidi successi, il verdetto del campo ha premiato la costanza, la coesione e la superiorità tecnica del Circolo Tennis Lamezia Terme, che festeggia così il meritato alloro regionale.
Grande entusiasmo tra i giocatori — tra i quali figura anche Giuseppe Cotroneo, componente della rosa lametina — e lo staff tecnico, culminato nel festoso rientro in città avvenuto in tarda serata, con il titolo regionale finalmente accolto e celebrato nella comunità di Lamezia Terme. Un traguardo che premia l’impegno, la passione e la tradizione tennistica del club lametino, pronto ora a festeggiare questo straordinario risultato insieme a tutti i soci e agli appassionati.
La premiazione ufficiale si svolgerà presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, assieme agli altri vincitori dei campionati e tornei regionali della Federazione Italiana Tennis e Padel Calabria a conclusione di tutta la stagione agonistica 2026.
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