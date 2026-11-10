Trionfo Storico per il Circolo Tennis Lamezia Terme: conquistato il titolo di Campioni Regionali Over 50

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Lamezia Terme, 8 novembre 2026 – Si tinge dei colori del Circolo Tennis Lamezia Terme il campionato regionale di tennis a squadre, categoria Over 50 maschile. Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 novembre 2026, i campi di Acquappesa (nel cuore del suggestivo complesso delle Terme Luigiane) hanno fatto da teatro alla supersfida decisiva per l’assegnazione del titolo.

​Di fronte si sono trovate due formazioni capolista del girone, entrambe arrivate a punteggio pieno all’ultimo incontro decisivo: i padroni di casa della Polisportiva Acquappesa ASD e il Circolo Tennis Lamezia Terme guidato dal Maestro Raffaele La Scala. Una vera e propria finale per la vittoria del campionato regionale a gironi, in un match al vertice che prometteva spettacolo e grande agonismo. A spuntarla, al termine di incontri di altissimo livello tecnico, è stata la squadra lametina, capace di imporsi con autorità e di portare a casa il prestigio titolo regionale.

​La formazione del CT Lamezia Terme ha dominato la giornata di gare conquistando i tre punti, chiudendo i conti con una serie di prestazioni impeccabili nei due singolari e nel doppio, grazie alle vittorie di Raffaele La Scala su Stefano Aiello per 6/1 – 6/2, di Michele Amatruda su Ercole Ferraguto per 6/3 – 6/3, e del doppio formato da Pasquale Natrella e Paolo Ventura contro Adriano Vaccaro e Vincenzo Picarelli con il punteggio di 6/3 – 6/2.

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​La compagine lametina ha così tagliato il traguardo arrivando imbattuta alla vittoria del campionato, confermando una superiorità ribadita dal fatto che anche tutti i precedenti incontri con le altre squadre del girone si erano conclusi con il punteggio di 3 a 0. Grazie a questi splendidi successi, il verdetto del campo ha premiato la costanza, la coesione e la superiorità tecnica del Circolo Tennis Lamezia Terme, che festeggia così il meritato alloro regionale.

​Grande entusiasmo tra i giocatori — tra i quali figura anche Giuseppe Cotroneo, componente della rosa lametina — e lo staff tecnico, culminato nel festoso rientro in città avvenuto in tarda serata, con il titolo regionale finalmente accolto e celebrato nella comunità di Lamezia Terme. Un traguardo che premia l’impegno, la passione e la tradizione tennistica del club lametino, pronto ora a festeggiare questo straordinario risultato insieme a tutti i soci e agli appassionati.

​La premiazione ufficiale si svolgerà presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, assieme agli altri vincitori dei campionati e tornei regionali della Federazione Italiana Tennis e Padel Calabria a conclusione di tutta la stagione agonistica 2026.