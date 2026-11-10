Grottaglie, accoltella l'ex compagna al culmine di una lite: 54enne in arresto
Un episodio di violenza domestica si è verificato a Grottaglie, in provincia di Taranto, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 54 anni, originario della provincia di Brindisi. L'accusa è di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata ai danni della ex compagna.
La dinamica dei fatti
Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Grottaglie, intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale locale, la donna è arrivata con una profonda ferita da arma da taglio alla mano destra. La vittima ha raccontato di essere stata aggredita dall'ex compagno durante un incontro avvenuto nell'abitazione dell'uomo. I due si erano incontrati per un chiarimento sulla loro relazione terminata da tempo, ma la situazione è degenerata quando la donna ha manifestato l'intenzione di andarsene. L'uomo, presumibilmente ubriaco, avrebbe afferrato un coltello da cucina e l'avrebbe colpita.
Le indagini e l'arresto
Gli operatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione del 54enne, recuperando e sequestrando il coltello da cucina verosimilmente usato durante la lite. Dopo aver trasmesso gli atti all'Autorità Giudiziaria competente, il giudice ha disposto l'arresto dell'uomo, ora sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria residenza. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell'accaduto.
Si ribadisce che per l'indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza irrevocabile di condanna.
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