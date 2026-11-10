Meteo, due perturbazioni sull’Italia e allerta gialla in sei regioni: dove pioverà

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Piogge al Centro Nord e venti meridionali accompagnano martedì 10 novembre. Da giovedì un nuovo peggioramento, mentre al Sud le temperature potranno raggiungere i 25 e 26 gradi

L’Italia affronta una settimana segnata dal passaggio di due perturbazioni atlantiche, con piogge distribuite in modo irregolare, rinforzi del vento e temperature miti soprattutto nelle regioni meridionali. La prima fase instabile interessa martedì 10 novembre e prosegue mercoledì; da giovedì 12 novembre è atteso un secondo peggioramento, più organizzato, destinato a coinvolgere inizialmente il Centro Nord.

Per la giornata odierna è prevista allerta gialla su alcuni settori di sei regioni. Si tratta di zone specifiche di Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Molise: il livello di attenzione non riguarda quindi l’intero territorio regionale. Dipartimento della Protezione Civile

Meteo oggi martedì 10 novembre, piogge soprattutto tra Liguria e Centro Italia

Il passaggio perturbato porta condizioni favorevoli alle precipitazioni soprattutto lungo la fascia tirrenica settentrionale e sui rilievi appenninici. Le piogge potranno risultare più consistenti tra Liguria centro orientale, Toscana settentrionale e Appennino emiliano.

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Fenomeni più irregolari interesseranno altre zone del Centro, parte del Nord Est e alcuni settori meridionali. Il maltempo non sarà continuo ovunque: anche nelle aree coinvolte potranno alternarsi precipitazioni, pause asciutte e locali schiarite. Dipartimento della Protezione Civile

Nord, tempo instabile e aperture più probabili a ovest

Al Nord Est la giornata sarà caratterizzata da molte nubi e piogge generalmente deboli o moderate, con una tendenza all’attenuazione dei fenomeni tra pomeriggio e sera.

Al Nord Ovest saranno possibili intervalli più asciutti e aperture, soprattutto nel corso del pomeriggio. Maggiore attenzione alla Liguria, dove il flusso umido meridionale potrà mantenere condizioni più instabili.

Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 10 e 14 gradi, con differenze legate alla copertura nuvolosa e alla durata delle precipitazioni.

Centro e Sardegna, precipitazioni e successive schiarite

Sulle regioni centrali peninsulari il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso, con piogge più diffuse nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a diventare meno estesi, lasciando spazio a qualche schiarita, in particolare lungo il versante adriatico.

In Sardegna il tempo sarà più variabile, con spazi soleggiati e possibilità di fenomeni isolati. Le massime nelle principali città del Centro si collocheranno indicativamente tra 15 e 19 gradi.

Sud e Sicilia, molte nuvole ma precipitazioni meno diffuse

Al Sud la nuvolosità interesserà soprattutto le regioni peninsulari. Saranno possibili piogge in Campania, inizialmente anche a ridosso dei rilievi, e fenomeni locali su altri settori.

Tra pomeriggio e sera alcune precipitazioni potranno raggiungere la Puglia meridionale, mentre altrove prevarranno condizioni progressivamente più asciutte. In Sicilia le nubi si alterneranno a schiarite, in un contesto termico mite.

Le massime varieranno dai 15 gradi circa di Potenza fino a valori prossimi ai 25 gradi a Palermo.

Allerta gialla oggi, le zone interessate nelle sei regioni

Il quadro di allertamento per martedì 10 novembre 2026 distingue il rischio temporali da quello idrogeologico.

Regione Rischio Zone in allerta gialla Emilia Romagna Idrogeologico Montagna emiliana centrale, Montagna romagnola, Alta collina piacentino parmense, Montagna bolognese Toscana Idrogeologico Serchio Garfagnana Lima, Lunigiana, Serchio Lucca, Versilia Umbria Temporali Chiascio Topino, Alto Tevere, Trasimeno Nestore Marche Idrogeologico Zona Marc-4 Lazio Idrogeologico Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma, Bacini Costieri Nord Molise Temporali Alto Volturno Medio Sangro

L’allerta gialla segnala la possibilità di criticità localizzate. Per conoscere la situazione del proprio comune è necessario fare riferimento agli aggiornamenti territoriali, perché zone vicine possono presentare livelli di rischio differenti. Dipartimento della Protezione Civile

Meteo domani mercoledì 11 novembre, nuovo peggioramento dal pomeriggio

Mercoledì 11 novembre il Centro Nord rimarrà esposto a correnti umide meridionali. Al mattino sono attese piogge sparse e locali, più presenti sulla Liguria.

Nel corso del pomeriggio il peggioramento potrà diventare più evidente tra Liguria, Emilia, Lombardia orientale e Triveneto. Le temperature massime al Nord saranno generalmente comprese tra 11 e 16 gradi.

Al Centro prevarranno cieli nuvolosi, con precipitazioni distribuite in modo irregolare e un possibile coinvolgimento più marcato dell’alta Toscana nella seconda parte della giornata. Le massime potranno raggiungere 17 e 22 gradi in diverse città.

Il Sud e la Sicilia avranno condizioni nel complesso più asciutte, pur con nuvolosità a tratti estesa. Non si esclude qualche pioggia sul Cilento. Il richiamo meridionale favorirà valori miti, con punte di 24 e 26 gradi nelle località più esposte.

Giovedì 12 novembre arriva la seconda perturbazione

Da giovedì 12 novembre è previsto l’ingresso di una perturbazione atlantica più intensa. Le precipitazioni tenderanno a diventare diffuse al Nord e sulla Toscana, con successivo interessamento di Umbria, Lazio e Marche.

Le mappe previsionali indicano una maggiore concentrazione dei fenomeni sulle regioni settentrionali, mentre al Sud saranno ancora possibili schiarite e periodi asciutti. Il peggioramento potrà estendersi verso le regioni meridionali nei giorni successivi: tempi e distribuzione delle piogge richiederanno ulteriori aggiornamenti.

Scirocco e Libeccio, temperature miti e mari più mossi

Il passaggio delle perturbazioni sarà accompagnato da un rinforzo dei venti meridionali, con Scirocco e Libeccio a seconda dei bacini e dell’esposizione dei territori.

Per oggi sono previsti rinforzi locali sul settore tirrenico del Lazio, sulla Sicilia occidentale, sui rilievi della Sardegna e dell’Appennino centro meridionale, con successivo coinvolgimento della Puglia meridionale. Tirreno centro meridionale, Adriatico centro meridionale e Ionio potranno risultare localmente molto mossi. Dipartimento della Protezione Civile

L’afflusso di aria più mite manterrà elevate soprattutto le temperature del Sud e delle Isole, dove nelle aree favorite potranno essere raggiunti 25 e 26 gradi. Al Nord il clima resterà più fresco durante il giorno, anche per effetto delle nubi e delle piogge.

La tendenza verso il fine settimana

Tra venerdì 13 e il weekend del 14 e 15 novembre, lo spostamento della perturbazione verso est potrebbe favorire un coinvolgimento più ampio del Sud e, successivamente, una rotazione delle correnti con diminuzione delle temperature.

Si tratta di una tendenza da confermare, soprattutto per quanto riguarda le zone più piovose e l’entità del calo termico.

Per seguire lo spostamento delle precipitazioni e l’evoluzione dei fenomeni, consulta il Radar meteo Italia di InfoOggi.

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