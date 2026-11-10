Galliani ricorre al Tribunale Federale contro la commissione di verifica

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Adriano Galliani non ci sta e passa alle vie legali. L'ex amministratore delegato del Milan ha presentato ricorso al Tribunale Federale Nazionale della Figc contro la commissione istituita dal commissario Giovanni Malagò per verificare le candidature alla presidenza della Federcalcio. La notizia è stata diffusa dall'ANSA, che ha potuto visionare il documento firmato dall'avvocato Filippo Lattanzi.

Il nodo centrale della disputa riguarda la doppia firma del Genoa: il club ligure avrebbe prima sottoscritto la candidatura di Galliani – firma che lo stesso ha allegato nel fascicolo depositato – e poi avrebbe revocato il sostegno con una Pec di diffida, schierandosi con Malagò. Se la firma del Genoa non dovesse essere valida per Malagò, quest'ultimo perderebbe i requisiti per candidarsi, non avendo le undici firme necessarie dei club di Serie A.

Fonti federali precisano però che la commissione non sostituisce il Segretario Marco Brunelli, unico titolare del potere di verifica. L'organo, istituito lo scorso 2 novembre e coordinato dal generale Parrinello, avrebbe la funzione di rendere inattaccabile la procedura agli occhi del Coni, che nel provvedimento di commissariamento aveva lamentato carenze di personale e controlli. La partita è quindi ancora tutta da giocare, con il ricorso di Galliani che promette di far discutere.

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