Operazione Nebrodi, sette arresti per mafia tra Messina e Catania

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All'alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Procura Distrettuale. L'operazione, denominata Nebrodi, ha portato all'arresto di sette persone indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre ad altri reati.

Le indagini, condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Catania, hanno permesso di documentare per la prima volta l'operatività e la struttura di un sodalizio criminale di tipo mafioso nei comuni di Cesarò e San Teodoro, in provincia di Messina. La cosca, denominata 'Caputo-Pruiti', sarebbe affiliata alla famiglia di Cosa nostra catanese Santapaola-Ercolano e sarebbe dedita al controllo del territorio attraverso una serie di reati contro la persona e il patrimonio.

Il contesto dell'operazione

L'operazione Nebrodi rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata nel comprensorio dei Nebrodi, un'area apparentemente tranquilla ma da tempo al centro di interessi illeciti. Gli inquirenti ritengono che il sodalizio avesse ramificazioni nelle province di Messina, Catania, Enna e Ragusa, dove sono state eseguite le misure cautelari.

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Le accuse e gli sviluppi

Gli arrestati dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione aggravata, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altre cosche del territorio. La Procura Distrettuale di Catania coordina le attività investigative, mentre i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina continuano a mantenere alta l'attenzione nelle aree interessate.

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