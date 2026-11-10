Alatri, blitz antidroga: 16 kg di stupefacenti nascosti nel freezer e nel sottoscala

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Un'operazione della Polizia di Stato ha portato alla luce un ingente traffico di stupefacenti ad Alatri, in provincia di Frosinone. Gli agenti della Squadra Mobile di Roma, in collaborazione con la Squadra Mobile di Frosinone, hanno arrestato una coppia ciociara, un uomo di 53 anni e una donna di 34, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il sequestro ha riguardato oltre 16 kg di droga tra cocaina e hashish, abilmente nascosti all'interno dell'abitazione.

Le indagini e l'osservazione della citycar

L'attività investigativa è scaturita dal monitoraggio di una citycar a noleggio che si muoveva con un itinerario sospetto tra i comuni del frusinate. Gli investigatori hanno notato movimenti anomali e hanno deciso di approfondire, seguendo gli spostamenti del veicolo. Grazie a pedinamenti e appostamenti, è stato possibile risalire alla coppia e alla loro base logistica.

La scoperta dei nascondigli

All'interno dell'abitazione, i poliziotti hanno trovato la droga suddivisa in diversi nascondigli. Una parte era custodita nel freezer, in un congelatore a pozzetto tipico dei bar, mimetizzata tra gelati e prodotti surgelati. Un secondo e più consistente deposito era stato ricavato nel sottoscala, dove in una scatola avvolta nel cellophane sono stati rinvenuti oltre un chilo e mezzo di cocaina, in parte sfusa e in parte pronta per la vendita al dettaglio, con marchi che richiamavano una nota casa automobilistica e giochi per bambini.

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Il sequestro e le misure cautelari

Nel corso del blitz, gli agenti hanno sequestrato oltre 16 kg di sostanze stupefacenti e più di 700 euro in contanti, custoditi in un cassetto. Per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere, mentre per la donna l'Autorità giudiziaria ha adottato provvedimenti restrittivi. Le indagini sono ancora in fase preliminare e vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Un giro d'affari da un milione di euro

Secondo gli investigatori, la droga sequestrata era destinata ad alimentare un giro d'affari stimato nell'ordine del milione di euro. L'operazione ha inferto un duro colpo al traffico illecito nella zona, dimostrando ancora una volta l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta allo spaccio.

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