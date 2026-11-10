NBA: Wembanyama da record, Lakers e Warriors continuano a vincere

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La stagione NBA 2025-26 continua a regalare emozioni, con protagonisti assoluti come Victor Wembanyama e le squadre più in forma del momento. I San Antonio Spurs hanno ottenuto la nona vittoria consecutiva, superando i Phoenix Suns per 122-96. Il gigante francese ha messo a referto una prestazione mostruosa: 40 punti, 11 rimbalzi e 9 stoppate, dominando entrambi i lati del campo. Ai padroni di casa non sono bastati i 32 punti di Devin Booker.

Lakers e Warriors: serie positive

I Los Angeles Lakers hanno centrato la decima vittoria stagionale battendo gli Atlanta Hawks 124-114. Luka Doncic ha guidato la squadra con 32 punti, 10 assist e 8 rimbalzi. I Golden State Warriors hanno invece ottenuto l'ottava vittoria consecutiva, travolgendo i New Orleans Pelicans 138-87, con 25 punti a testa per Steph Curry e Brandin Podziemski.

Le altre partite

I Charlotte Hornets hanno battuto i Cleveland Cavaliers 121-112 grazie anche ai 14 punti e 3 rimbalzi di Tidjane Salaün in 18 minuti. I Washington Wizards, nonostante i 44 punti di Anthony Davis, sono caduti contro i Detroit Pistons 122-111, trascinati da John Collins (24 punti e 10 rimbalzi), Daniss Jenkins e Duncan Robinson (22 punti ciascuno). I Memphis Grizzlies continuano il loro buon avvio superando i Toronto Raptors 118-102 con Ty Jerome (27 punti) e Cam Boozer (22). I Dallas Mavericks hanno la meglio sugli Indiana Pacers 125-122 grazie a Cooper Flagg (43 punti) e Kyrie Irving (35). I Houston Rockets battono i Denver Nuggets 110-100 con 23 punti di Kevin Durant.

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