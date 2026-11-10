Tor San Lorenzo, doppio arresto per spaccio: sequestrati cocaina hashish e crack

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Nel corso di due interventi distinti eseguiti a poche ore di distanza in località Tor San Lorenzo, sul litorale romano, i Carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto due cittadini albanesi di 26 e 20 anni, entrambi domiciliati ad Aprilia, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sul contrasto al traffico di droga nell'area metropolitana della Capitale.

Il primo arresto e il pedinamento fino ad Aprilia

Il primo intervento è scattato durante un servizio di controllo lungo viale San Lorenzo, dove i militari hanno notato il 26enne cedere un involucro sospetto a un'altra persona attraverso il cancello di un'abitazione. È scattato così un pedinamento in auto proseguito fino ad Aprilia, dove l'uomo è stato definitivamente bloccato in via Adda. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire e sequestrare 12 grammi di cocaina suddivisi in 26 dosi, 2 grammi di crack ripartiti in 4 involucri e 3 grammi di hashish in 4 confezioni.

Il secondo arresto e il sequestro nel veicolo

Il giorno seguente, nell'ambito del medesimo dispositivo di controllo del territorio a Tor San Lorenzo, l'attenzione dei Carabinieri si è concentrata sul 20enne, intercettato e fermato alla guida della propria automobile. L'ispezione del veicolo ha consentito di rinvenire, occultati in diversi punti dell'abitacolo, 10 grammi di cocaina divisi in 27 involucri, 3 grammi di crack in 5 dosi, 2 grammi di hashish e 1 grammo di marijuana.

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Il contrasto allo spaccio sul litorale romano

I due arresti rientrano in un più ampio dispositivo di controllo del territorio che i Carabinieri di Tor San Lorenzo stanno portando avanti con particolare attenzione alle zone di maggiore aggregazione e ai collegamenti viari verso i comuni limitrofi, come Aprilia. Le sostanze sequestrate, già suddivise in dosi pronte per la vendita, confermano la destinazione allo spaccio al dettaglio e il modus operandi dei due indagati, entrambi ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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