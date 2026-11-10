Controlli straordinari della Polizia di Stato a Ravenna per la sicurezza urbana

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Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha condotto un servizio straordinario ad alto impatto per contrastare la criminalità diffusa e il degrado urbano. L'operazione ha visto un massiccio impiego di equipaggi nelle zone del centro storico maggiormente segnalate, con particolare attenzione a Piazza Kennedy, Piazza Duomo e Giardini Speyer.

Un'azione sinergica per la sicurezza

L'attività, coordinata dalle Volanti della Questura, ha beneficiato del fondamentale supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna e della Polizia locale di Ravenna. Grazie a questa collaborazione, sono stati effettuati numerosi controlli capillari nelle aree interessate, con l'obiettivo di prevenire reati e contrastare ogni forma di illegalità.

I numeri dei controlli

Nel corso del servizio sono state identificate oltre 100 persone, molte delle quali già note alle forze dell'ordine, e sono stati controllati circa 30 veicoli attraverso posti di blocco. Inoltre, sono stati ispezionati 3 pubblici esercizi. L'attenzione degli agenti si è estesa anche alle vie limitrofe, come Via Rasponi, Via Zirardini e Via IX Febbraio, dove è stata garantita un'intensa presenza per assicurare un adeguato livello di sicurezza.

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Prospettive future

La Questura ha annunciato che servizi di questo tipo proseguiranno con regolarità, al fine di migliorare costantemente i livelli di sicurezza della città e fornire risposte concrete alle esigenze dei cittadini.

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