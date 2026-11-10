Coverciano accoglie i sopravvissuti di Crans Montana: giornata azzurra per Francesca Leonardo e Kean

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Una giornata all'insegna dell'emozione e della rinascita quella vissuta oggi a Coverciano da Francesca Nota, Leonardo Bove e Kean Kaizer Talingdan, tre studenti del Liceo Virgilio di Milano rimasti coinvolti nel tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans-Montana. I tre ragazzi, sopravvissuti alla tragedia che ha sconvolto l'opinione pubblica, sono stati ospiti del centro federale in occasione del primo giorno di raduno della Nazionale italiana, impegnata a preparare le sfide di Nations League contro Francia e Belgio.

L'incontro con Mancini e Ranieri

Ad accoglierli, insieme ai genitori, il commissario tecnico Roberto Mancini e il tecnico Claudio Ranieri. Un momento di grande calore umano, durante il quale i tre giovani hanno scambiato qualche battuta, scattato fotografie e ricevuto in dono le maglie di Barella, Donnarumma e Pio Esposito, scelte in base alle preferenze calcistiche di ciascuno. «È stata un'emozione enorme», hanno commentato i ragazzi, che portano ancora i segni delle cure e degli interventi chirurgici subiti dopo quella terribile notte.

Pranzo con gli azzurri e visita al Museo del Calcio

Dopo l'incontro con i tecnici, Francesca, Leonardo e Kean hanno pranzato insieme ai giocatori nel ristorante di Coverciano, condividendo sorrisi e momenti di spensieratezza. Nel pomeriggio hanno visitato il Museo del Calcio e assistito all'allenamento degli azzurri, vivendo da vicino la preparazione della Nazionale. Un'esperienza che unisce sport e solidarietà, dimostrando come il calcio possa essere veicolo di vicinanza e supporto per chi ha vissuto esperienze drammatiche.

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Un segno di vicinanza della Nazionale

L'invito era arrivato lo scorso mese direttamente dal ct Mancini, che ha voluto così esprimere la vicinanza della squadra azzurra ai tre ragazzi e alle loro famiglie. La giornata di oggi rappresenta un ulteriore segnale di come lo sport possa offrire conforto e normalità dopo eventi traumatici, regalando momenti di gioia e speranza.

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