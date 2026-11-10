Omicidio alla stazione di Certosa a Milano, altri cinque arresti

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La Polizia di Stato ha eseguito nella giornata odierna un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 19 e i 23 anni, ritenuti responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto lo scorso 26 maggio presso la stazione ferroviaria di Milano Certosa. Gli arresti, disposti dalla Procura della Repubblica di Milano, sono stati effettuati tra le province di Milano e Monza Brianza. Con questi ultimi provvedimenti, sale a dodici il numero complessivo delle persone arrestate per il delitto.

Le indagini e la ricostruzione dell'accaduto

L'operazione di oggi rappresenta l'epilogo di un'attività investigativa condotta dalla Squadra mobile di Milano che, nei mesi scorsi, aveva già portato all'arresto di altre sette persone coinvolte nello stesso episodio di violenza. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima, in compagnia di altri due ragazzi, fu accerchiata e aggredita da un gruppo armato di coltelli e altri oggetti atti ad offendere. Le indagini si sono avvalse dell'analisi approfondita delle immagini di videosorveglianza, dell'incrocio di numerose testimonianze e dei riscontri tecnici, che hanno permesso di delineare la dinamica del grave fatto di sangue.

Il contesto criminale e il legame con i Latin King

Gli investigatori hanno accertato che l'omicidio è maturato all'interno delle dinamiche dell'associazione criminale denominata Latin King. Gli appartenenti al gruppo, secondo quanto emerso, facevano un uso sistematico della violenza e dei reati contro la persona per affermare la propria supremazia e il controllo del territorio. L'episodio di Certosa si inserisce quindi in un quadro di criminalità organizzata che sfrutta la ferocia per intimidire e dominare.

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Le conseguenze e il contrasto al crimine

L'arresto dei cinque giovani, disposto dall'autorità giudiziaria, rappresenta un passo importante nel contrasto alla violenza legata alle bande criminali. Le forze dell'ordine continuano a monitorare il fenomeno per prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare nelle aree sensibili come le stazioni ferroviarie. La collaborazione tra Procura e Squadra mobile si conferma fondamentale per assicurare alla giustizia i responsabili di reati così efferati.

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