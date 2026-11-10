Zaniolo lascia il raduno azzurro per motivi personali

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Il ritiro di Coverciano si è interrotto prima del previsto per Nicolò Zaniolo. L'attaccante dell'Udinese ha lasciato il centro federale per motivi personali, una decisione comunicata alla vigilia degli impegni della squadra azzurra. La notizia arriva a poche ore dal suo ritorno in gruppo, un momento atteso dopo un lungo periodo di assenza.

Un rientro atteso tre anni

Per Zaniolo si trattava di un ritorno in Nazionale a distanza di circa tre anni dall'ultima convocazione. Un rientro che aveva acceso l'interesse degli appassionati e che sembrava poter dare nuove soluzioni al reparto offensivo. Il giocatore aveva ritrovato la maglia azzurra dopo un percorso complicato tra infortuni e cambi di squadra, trovando nell'Udinese la continuità necessaria per tornare tra i convocati.

Le conseguenze per il gruppo

La partenza anticipata di Zaniolo rappresenta un piccolo intoppo per lo staff tecnico, che dovrà valutare eventuali alternative in attacco. Non è ancora chiaro se il giocatore potrà essere disponibile per i prossimi impegni, ma la natura personale del motivo lascia intendere che il rientro a casa sia la priorità in questo momento. Il club friulano resta in contatto con la federazione per monitorare la situazione.

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Un messaggio di vicinanza

Nel mondo del calcio, episodi come questo ricordano che dietro ogni atleta ci sono persone con vite e situazioni che vanno oltre il rettangolo verde. La speranza è che Zaniolo possa risolvere al più presto le questioni personali e tornare a disposizione, magari per le prossime sfide della stagione con l'Udinese e con l'Italia.

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