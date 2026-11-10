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Zaniolo lascia il raduno azzurro per motivi personali

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Zaniolo lascia il raduno azzurro per motivi personali
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Il ritiro di Coverciano si è interrotto prima del previsto per Nicolò Zaniolo. L'attaccante dell'Udinese ha lasciato il centro federale per motivi personali, una decisione comunicata alla vigilia degli impegni della squadra azzurra. La notizia arriva a poche ore dal suo ritorno in gruppo, un momento atteso dopo un lungo periodo di assenza.

Un rientro atteso tre anni

Per Zaniolo si trattava di un ritorno in Nazionale a distanza di circa tre anni dall'ultima convocazione. Un rientro che aveva acceso l'interesse degli appassionati e che sembrava poter dare nuove soluzioni al reparto offensivo. Il giocatore aveva ritrovato la maglia azzurra dopo un percorso complicato tra infortuni e cambi di squadra, trovando nell'Udinese la continuità necessaria per tornare tra i convocati.

Le conseguenze per il gruppo

La partenza anticipata di Zaniolo rappresenta un piccolo intoppo per lo staff tecnico, che dovrà valutare eventuali alternative in attacco. Non è ancora chiaro se il giocatore potrà essere disponibile per i prossimi impegni, ma la natura personale del motivo lascia intendere che il rientro a casa sia la priorità in questo momento. Il club friulano resta in contatto con la federazione per monitorare la situazione.

Un messaggio di vicinanza

Nel mondo del calcio, episodi come questo ricordano che dietro ogni atleta ci sono persone con vite e situazioni che vanno oltre il rettangolo verde. La speranza è che Zaniolo possa risolvere al più presto le questioni personali e tornare a disposizione, magari per le prossime sfide della stagione con l'Udinese e con l'Italia.

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Argomenti:
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