Grande successo milanese per la presentazione di “Codice di libertà” di Micaela Ottomano

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Si è tenuta ieri 9 novembre, presso il Museo Bagatti Valsecchi, in Via Gesù 5 a Milano, la presentazione del libro “Codice di libertà. Storie di diritto, coraggio e libertà” di Micaela Ottomano, Avvocato e Scrittrice, edito da Graus Edizioni, con prefazione di Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d’Italia.

Un incontro gremito e molto partecipato, che ha aperto un dialogo profondo sul diritto, sulla giustizia e sul ruolo delle donne nella professione forense e nella società contemporanea.

Accanto all’autrice sono intervenuti Daniela Santanchè, Senatore della Repubblica Italiana, già ministro del Turismo, Mario Mantovani, Deputato al Parlamento Europeo, e Daniela Missaglia*, Avvocato matrimonialista e cassazionista. Ha moderato l’incontro Paola Bulbarelli, Giornalista da sempre impegnata nel sociale e Consigliere regionale della Lombardia. Presenti tanti esponenti politici e istituzionali oltreché dell’avvocatura oltreché il Presidente della Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e l’on Lucrezia Mantovani.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il saggio e’ dedicato alla parità di genere, all'affermazione professionale e alle nuove sfide della società digitale. Al centro del confronto tra i relatori di altissimo profilo istituzionale e politico la necessità di trasformare i diritti riconosciuti dalla legge in libertà concrete; L’incontro ha rappresentato un’occasione di approfondimento su delle questioni più spinose che attraversano la società contemporanea, dalla parità di genere alle difficoltà che le donne incontrano nel mondo del lavoro, fino alla tutela dei diritti e alle nuove vulnerabilità legate all’evoluzione digitale. Al centro del confronto anche il percorso umano e professionale dell’autrice, che in un trentennio di attività forense ha costruito la propria carriera attraverso lo studio, la determinazione e l’esperienza, trasformando il lavoro quotidiano in un’occasione di riflessione civile.

Il confronto si è esteso al tema dei femminicidi, degli stereotipi di genere e delle radici culturali della violenza contro le donne, con particolare attenzione al ruolo dell’educazione e della tutela dei diritti.

L’incontro ha ribadito la centralità di un cambiamento culturale che accompagni il riconoscimento giuridico della parità con pari opportunità e piena valorizzazione delle competenze femminili.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra