Nazionale italiana, Cisse e Liberali pronti a portare energia e spensieratezza

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La nuova generazione della Nazionale italiana si presenta con entusiasmo e voglia di stupire. Mattia Liberali, giovane promessa del Como, e Alphadjo Cisse, attaccante del Milan, hanno parlato in conferenza stampa a Coverciano, dove gli azzurri stanno preparando le sfide di Nations League contro Francia e Belgio.

L'obiettivo: divertirsi e portare energia

“Vogliamo portare spensieratezza ed energia – ha dichiarato Liberali – bisogna sempre entrare in campo per divertirsi, in fondo è un gioco. Adesso è tutto da prendere e nulla da perdere”. Il giovane giocatore ha poi raccontato i suoi modelli: tra gli azzurri del passato ammira Francesco Totti, mentre tra i contemporanei guarda con rispetto all'attuale ct Roberto Mancini.

Cisse: un orgoglio giocare a San Siro

Anche Alphadjo Cisse, già autore di 5 gol in campionato con la maglia del Milan, ha espresso la sua emozione per la convocazione: “Essere qui è una grande responsabilità, giocare con la Nazionale a San Siro sarebbe un orgoglio, sono molto ambizioso”. Il suo idolo tra gli azzurri del passato? Mario Balotelli. Cisse rappresenta una delle sorprese di questa prima parte di stagione e ora sogna un futuro in maglia azzurra.

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Un mix di gioventù e talento per il futuro dell'Italia

La convocazione di questi giovani talenti conferma la volontà dello staff azzurro di dare spazio alle nuove leve, inserendole in un gruppo che affronta impegni di prestigio. La Nazionale italiana si prepara così alle prossime sfide con rinnovato entusiasmo, puntando su freschezza e intraprendenza per costruire un futuro ricco di soddisfazioni.