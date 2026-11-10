La FIA conferma i Gran Premi in Qatar e Abu Dhabi: la stagione di Formula 1 si chiuderà in Medio Oriente

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La Formula 1 chiuderà la stagione 2025 in Medio Oriente. Dopo giorni di incertezza dovuti alla guerra tra Iran e Stati Uniti, la FIA ha confermato ufficialmente i Gran Premi del Qatar e di Abu Dhabi. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente della federazione automobilistica internazionale, Mohammed Ben Sulayem, attraverso un post sui social network.

“Siamo pronti per il Qatar e l'Abu Dhabi. Siamo pienamente preparati e impegnati a consegnare due weekend eccezionali dei Grand Prix e una conclusione spettacolare al campionato mondiale FIA di Formula Uno. Non vediamo l'ora di accogliere i piloti, le squadre e i tifosi in due piste iconiche per una conclusione indimenticabile della stagione. Ci vediamo sulla pista”, ha dichiarato Ben Sulayem.

Il contesto: tensioni internazionali e la decisione della FIA

La conferma arriva dopo un periodo di forte incertezza legato agli sviluppi del conflitto tra Iran e Usa, che aveva fatto temere per la sicurezza degli eventi sportivi nella regione. La situazione aveva messo in dubbio la disputa delle due gare conclusive del mondiale, ma la FIA ha monitorato costantemente l'evolversi delle condizioni, decidendo infine di procedere. Un segnale importante anche dopo il regolare svolgimento del Gran Premio del Qatar di MotoGP, che aveva già dimostrato la fattibilità di eventi internazionali nell'area.

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Imola rinuncia: sfuma il sogno del finale in Italia

Con la conferma dei due appuntamenti mediorientali, tramonta definitivamente l'ipotesi di vedere il gran finale del Mondiale di Formula 1 a Imola. L'autodromo italiano aveva dato la propria disponibilità per il weekend del 6 dicembre, sperando di poter ospitare l'ultima gara della stagione. Una possibilità che assumeva un significato particolare quest'anno, visto il ritorno del titolo in Italia dopo 73 anni grazie al pilota bolognese della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che ha riportato il trionfo iridato nel nostro Paese dall'ultima vittoria di Alberto Ascari.

Le prospettive per il finale di stagione

La decisione della FIA permette ora di guardare con maggiore certezza alla parte conclusiva del campionato. I team e i piloti si preparano ad affrontare le due trasferte in Medio Oriente, con la consapevolezza di disputare un finale di stagione regolare e sicuro. L'attenzione resta alta sulle condizioni geopolitiche, ma la federazione ha ribadito la propria capacità di garantire lo svolgimento delle gare nel massimo della sicurezza. L'obiettivo è offrire agli appassionati un epilogo spettacolare, con la certezza di due appuntamenti su piste iconiche come Losail e Yas Marina.

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