Arrestato 21enne per furto notturno in pizzeria a Borgo Roma

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un'azione rapida e coordinata ha permesso alla Polizia di Stato di Verona di arrestare un cittadino marocchino di 21 anni, sorpreso poco dopo la mezzanotte all'interno di una pizzeria di via Golino, nel quartiere di Borgo Roma. L'episodio, avvenuto nella notte, ha visto l'immediato intervento delle Volanti, allertate dal titolare dell'esercizio.

L'allarme e l'inseguimento

Secondo la ricostruzione fornita dalla Questura, è stato il padre del proprietario, residente al piano superiore del locale, a sentire rumori sospetti e vetri infrangersi. Il titolare ha quindi contattato la Centrale Operativa, segnalando la presenza di un intruso. L'uomo, incappucciato e vestito di nero, è stato visto uscire da una finestra e, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato dagli agenti in via Pasteur, a poche centinaia di metri dal luogo del furto.

La refurtiva e i danni

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato nelle tasche del giovane un paio di occhiali da vista, una forbice, due taglierini, un orecchino da donna e una collanina in argento. Tutti oggetti risultati appartenere al proprietario della pizzeria, che li ha recuperati. Il successivo sopralluogo ha permesso di accertare che il 21enne si era introdotto nel locale dopo aver infranto il vetro di una finestra e, una volta dentro, aveva rovistato tra i mobili e danneggiato il registratore di cassa nel tentativo di aprirlo, senza però trovare denaro.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

I precedenti e le misure cautelari

Gli accertamenti presso gli uffici di Lungadige Galtarossa hanno rivelato che il giovane era già noto alle forze dell'ordine ed era destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Verona, oltre a non aver ottemperato all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Per questi motivi, è stato arrestato per furto aggravato. Questa mattina, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. La sua posizione è ora al vaglio dell'Ufficio Immigrazione della Questura per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Si precisa che, per il principio della presunzione di innocenza, la responsabilità penale dell'arrestato si considera accertata solo all'esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra