D'Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo, ufficiale
Il Sassuolo ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Roberto D'Aversa, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. L'annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali del club neroverde, che ieri aveva esonerato Alberto Aquilani.
Lo staff tecnico al completo
D'Aversa sarà affiancato da uno staff di fiducia: Salvatore Sullo come allenatore in seconda, Marco Piccioni e Marco Riggio come collaboratori tecnici, Paolo Rongoni, Francesco Petrungaro, Andrea Rinaldi e Simone Vignudelli preparatori atletici, e Marco Bizzarri allenatore dei portieri. Nel pomeriggio, il nuovo tecnico dirigerà il suo primo allenamento alla guida della squadra.
La presentazione ufficiale
La conferenza stampa di presentazione è fissata per giovedì 12 novembre alle 12.30 presso il Mapei Football Center, dove D'Aversa risponderà alle domande dei giornalisti.
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