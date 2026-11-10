D'Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo, ufficiale

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Il Sassuolo ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Roberto D'Aversa, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. L'annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali del club neroverde, che ieri aveva esonerato Alberto Aquilani.

Lo staff tecnico al completo

D'Aversa sarà affiancato da uno staff di fiducia: Salvatore Sullo come allenatore in seconda, Marco Piccioni e Marco Riggio come collaboratori tecnici, Paolo Rongoni, Francesco Petrungaro, Andrea Rinaldi e Simone Vignudelli preparatori atletici, e Marco Bizzarri allenatore dei portieri. Nel pomeriggio, il nuovo tecnico dirigerà il suo primo allenamento alla guida della squadra.

La presentazione ufficiale

La conferenza stampa di presentazione è fissata per giovedì 12 novembre alle 12.30 presso il Mapei Football Center, dove D'Aversa risponderà alle domande dei giornalisti.

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