Arrestato 45enne albanese latitante dal 2023 per sfruttamento della prostituzione
La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un cittadino albanese di 45 anni, ricercato dal 2023 e destinatario di un ordine di carcerazione per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'uomo è stato rintracciato nella mattinata odierna dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Santa Maria Capua Vetere all'interno di un'abitazione a Curti, al termine di un'attività info-investigativa.
L'ordine di carcerazione e la condanna
I poliziotti hanno dato esecuzione a un provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Il 45enne dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 15 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2.200 euro, derivante da diverse condanne pronunciate dai Tribunali di Bologna, Modena e Salerno.
I fatti contestati
Tra i fatti contestati figura lo sfruttamento di due giovani donne rumene, costrette a prostituirsi anche mediante violenze fisiche in diverse località dell'Emilia-Romagna e della Lombardia, tra giugno e agosto 2011. Un'altra condanna è legata a un'indagine della Squadra Mobile di Salerno, avviata dopo il ritrovamento del corpo senza vita di una giovane donna che esercitava la prostituzione. Nell'ambito degli accertamenti, l'uomo era stato individuato, insieme a un'altra persona, quale responsabile del reato di sfruttamento della prostituzione.
Le conseguenze giudiziarie
Dopo le formalità di rito, il 45enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resterà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'operazione conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto ai reati di sfruttamento della prostituzione e nella cattura dei latitanti.
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