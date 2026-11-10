Arrestato a Foligno un giovane per spaccio di cocaina

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Un arresto per spaccio di droga è stato effettuato dalla Polizia di Stato di Foligno, che ha fermato un giovane di 20 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, condotta nei giorni scorsi, si inserisce nell'ambito di un'attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Il controllo e l'arresto

Durante un posto di controllo lungo una strada limitrofa a viale Roma, gli agenti hanno notato il comportamento sospetto del 20enne, che ha manifestato un forte nervosismo, tentando inizialmente di eludere il controllo. Nonostante sulla persona non fosse stato trovato nulla di sospetto, i poliziotti hanno deciso di ispezionare l'autovettura, rinvenendo 12 involucri contenenti dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 10 grammi, abilmente occultati nella copertura in plastica sovrastante il quadro strumenti del cruscotto.

Le conseguenze legali

Il giovane è stato condotto in Commissariato, dove è stato arrestato in flagranza per il reato di spaccio di stupefacenti. Su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida. All'esito di quest'ultima, l'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Umbria. L'arrestato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.

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