Bagnaia operato al piede dopo la caduta in Qatar: intervento riuscito

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Francesco Bagnaia si trova a Torino, dove questa mattina è stato sottoposto a un intervento chirurgico per sistemare la frattura riportata al piede destro durante le prove del Gran Premio del Qatar, sul circuito di Losail. La caduta ha causato la rottura del quarto e del quinto metatarso, un infortunio che ha subito messo in allarme il team e i tifosi.

L'intervento a Torino e le condizioni del pilota

Secondo quanto comunicato dalla Ducati attraverso i propri canali social, l'operazione è andata «perfettamente riuscita». I medici hanno fissato una placca al quarto metatarsale, stabilizzando la frattura e ponendo le basi per un recupero più rapido. La nota del team si chiude con un augurio esplicito: «al nostro pilota una pronta guarigione».

Le prospettive di rientro in pista

La tempistica del ritorno alle gare dipenderà dall'evoluzione della guarigione e dai controlli successivi. Il team Ducati non ha ancora diffuso indicazioni precise sui tempi di recupero, ma l'intervento tempestivo e l'esito positivo rappresentano un segnale incoraggiante per il pilota piemontese, che resta uno dei protagonisti della stagione di MotoGP.

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Un infortunio che pesa sul mondiale

La caduta di Losail arriva in un momento cruciale del calendario, quando ogni punto può fare la differenza nella corsa al titolo. L'assenza di Bagnaia, anche solo per qualche gara, potrebbe incidere sugli equilibri della classifica. Per ora l'attenzione è tutta sulla riabilitazione: il pilota seguirà un programma mirato per tornare in sella nel minor tempo possibile, come già dimostrato in passato con altri infortuni.

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