Nuovi accordi alla Questura di Caserta per un'accoglienza più efficiente

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La Questura di Caserta ha recentemente siglato due protocolli d'intesa con le sezioni territoriali dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.) di Caserta e Marcianise. L'obiettivo è potenziare i servizi di accoglienza, informazione e orientamento per i cittadini che si recano negli uffici di polizia.

I dettagli degli accordi

Gli accordi sono stati firmati dal Questore Andrea Grassi e dai presidenti delle due sezioni A.N.P.S., Girolamo Vendemia e Giuseppe Di Grazia. I volontari dell'associazione, grazie all'esperienza maturata durante il servizio nella Polizia di Stato, offriranno supporto nella prima accoglienza, fornendo indicazioni sugli uffici competenti, sui servizi disponibili e sulle procedure amministrative.

Un supporto qualificato per i cittadini

L'iniziativa mira a rendere più fluido il rapporto tra cittadini e amministrazione, sfruttando la professionalità degli ex appartenenti alla Polizia di Stato. I volontari A.N.P.S. saranno in grado di orientare il pubblico, riducendo i tempi di attesa e migliorando l'efficienza complessiva del servizio.

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Prospettive future

Questo tipo di collaborazione rappresenta un modello virtuoso di sinergia tra istituzioni e associazioni, che potrebbe essere replicato in altre questure. L'obiettivo è quello di garantire un'accoglienza sempre più attenta alle esigenze dei cittadini, valorizzando al contempo l'esperienza degli ex operatori di polizia.

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