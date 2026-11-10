Udine, sospesa la licenza a un locale di viale Europa Unita per motivi di sicurezza

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Polizia di Stato di Udine ha eseguito un provvedimento di sospensione della licenza nei confronti di un esercizio pubblico situato in viale Europa Unita, nel quartiere Magnolie. Il decreto, firmato dal Questore di Udine, prevede la chiusura del locale per dieci giorni ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps).

L'intervento rientra in un'attività di controllo del territorio finalizzata a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti dagli agenti, sarebbero stati rilevati elementi tali da giustificare la misura restrittiva. Il provvedimento è stato notificato al titolare dell'esercizio, che dovrà rimanere chiuso per il periodo stabilito.

Il contesto normativo

L'articolo 100 del Tulps consente al Questore di sospendere la licenza di un esercizio pubblico quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica o quando il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Si tratta di uno strumento amministrativo che non richiede una condanna penale, ma si basa su valutazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le reazioni e i controlli nel quartiere

La zona del quartiere Magnolie è già stata oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine in passato. Questo episodio si inserisce in un più ampio piano di verifiche che mira a prevenire situazioni di degrado o di illegalità diffusa. La sospensione della licenza rappresenta un segnale forte per la comunità locale, che chiede maggiore sicurezza e vivibilità.

Nei prossimi giorni, la Polizia di Stato continuerà i controlli negli esercizi pubblici della città, con particolare attenzione alle aree più sensibili. Il provvedimento adottato dal Questore è immediatamente esecutivo.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra