Cerca

Cronaca Friuli Venezia Giulia Udine

Controlli straordinari a Udine: droga sequestrata e persone identificate

Redazione
Condividi:
Controlli straordinari a Udine: droga sequestrata e persone identificate
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

La Polizia di Stato di Udine ha intensificato i controlli del territorio con una serie di operazioni ad “Alto Impatto” che hanno interessato in particolare la zona di “Borgo Stazione” e le aree periferiche della città. L’obiettivo è contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Identificazioni e controlli su strada

Nel corso delle ultime due settimane, e in particolare nelle giornate del 30 ottobre e 3 novembre 2026, sono state impiegate pattuglie congiunte di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Ferroviaria, Polizia Locale e unità cinofile della Guardia di Finanza. I servizi hanno portato all’identificazione di oltre 300 persone e al controllo di 87 veicoli. Sono stati inoltre ispezionati 4 esercizi pubblici.

Sequestri di droga e segnalazioni

Durante le operazioni, 5 soggetti sono stati segnalati ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 perché trovati in possesso di sostanza stupefacente. In particolare, sono stati sequestrati 60 grammi di hashish e 4 grammi di cannabis. Un cittadino italiano è stato deferito in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale.

Impegno costante per la legalità

Questi interventi rientrano nel quadro delle azioni di prevenzione e sicurezza urbana disposte dal Questore di Udine, a conferma del costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e la tutela dei cittadini, con particolare attenzione alle aree più sensibili del centro storico e della periferia udinese.

Meteo dove sei

Pioggia e temperature, ora per ora

Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.

Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
polizia stato udine controlli alto impatto borgo stazione spaccio stupefacenti sequestro droga sicurezza urbana operazioni congiunte

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 13 volte su 20.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza