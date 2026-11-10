Controlli straordinari a Udine: droga sequestrata e persone identificate
La Polizia di Stato di Udine ha intensificato i controlli del territorio con una serie di operazioni ad “Alto Impatto” che hanno interessato in particolare la zona di “Borgo Stazione” e le aree periferiche della città. L’obiettivo è contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.
Identificazioni e controlli su strada
Nel corso delle ultime due settimane, e in particolare nelle giornate del 30 ottobre e 3 novembre 2026, sono state impiegate pattuglie congiunte di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Ferroviaria, Polizia Locale e unità cinofile della Guardia di Finanza. I servizi hanno portato all’identificazione di oltre 300 persone e al controllo di 87 veicoli. Sono stati inoltre ispezionati 4 esercizi pubblici.
Sequestri di droga e segnalazioni
Durante le operazioni, 5 soggetti sono stati segnalati ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 perché trovati in possesso di sostanza stupefacente. In particolare, sono stati sequestrati 60 grammi di hashish e 4 grammi di cannabis. Un cittadino italiano è stato deferito in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale.
Impegno costante per la legalità
Questi interventi rientrano nel quadro delle azioni di prevenzione e sicurezza urbana disposte dal Questore di Udine, a conferma del costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della legalità e la tutela dei cittadini, con particolare attenzione alle aree più sensibili del centro storico e della periferia udinese.
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