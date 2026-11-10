A Remanzacco la Polizia di Stato insegna la sicurezza ai più piccoli

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In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Polizia di Stato di Udine ha preso parte a una giornata all'insegna della sicurezza e della prevenzione insieme agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Remanzacco, in provincia di Udine. L'iniziativa, promossa dal Comune e dalla Protezione Civile locale, ha coinvolto anche i Vigili del Fuoco, i militari dell'Esercito Italiano e i sanitari del Servizio 118, con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo della sicurezza e del soccorso pubblico.

Un giorno da protagonisti per i giovani studenti

I ragazzi hanno vissuto in prima persona le prove di evacuazione, imparando le corrette procedure da seguire in caso di emergenza. Hanno inoltre partecipato alla cerimonia commemorativa dei Caduti e hanno potuto osservare da vicino mezzi e dotazioni in dotazione alle forze dell'ordine e ai soccorsi. Grande entusiasmo e curiosità da parte dei giovani, che hanno scoperto come operano quotidianamente le donne e gli uomini impegnati nella tutela della sicurezza.

L'importanza di educare alla sicurezza fin da piccoli

Insegnare ai più giovani il valore del rispetto, della prevenzione e dell'aiuto reciproco è fondamentale per costruire una comunità più consapevole. Come sottolineato dalla Polizia di Stato, essere in contatto con i ragazzi e spiegare loro questi principi rappresenta il modo migliore per servire il Paese. L'iniziativa di Remanzacco si inserisce in un più ampio progetto di educazione alla sicurezza che vede le forze dell'ordine impegnate sul territorio a fianco delle scuole e delle amministrazioni locali.

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