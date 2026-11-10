Le fragilità non sono un tabù, Maria Aurora Picone porta l’ascolto psicologico al centro della vita quotidiana

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Ci sono momenti nella vita in cui trovare qualcuno disposto ad ascoltare, comprendere e offrire strumenti concreti per affrontare le difficoltà può fare la differenza. È proprio in questo spazio, delicato quanto fondamentale, che si sviluppa l’attività professionale della Dott.ssa Maria Aurora Picone, psicologa clinica e insegnante, impegnata quotidianamente al fianco di bambini, adolescenti, adulti e famiglie.

Un’attività che nasce dall’incontro tra competenze psicologiche ed esperienza educativa e che si traduce in percorsi di ascolto, consulenza e sostegno rivolti alle diverse fasi della vita, con particolare attenzione ai momenti di cambiamento, alle fragilità emotive e alle dinamiche familiari.

A Grosseto, presso l’associazione “L’Isola che non c’era ma che adesso c’è”, la professionista mette a disposizione uno sportello di ascolto psicologico concepito come uno spazio riservato, accogliente e non giudicante, nel quale adulti, genitori, bambini e adolescenti possono trovare un’opportunità di confronto e orientamento.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Dall’infanzia all’adolescenza, ascoltare le emozioni per crescere

Uno degli ambiti centrali del lavoro della Dott.ssa Picone riguarda il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Fasi della vita ricche di trasformazioni, nelle quali le difficoltà scolastiche, l’ansia, lo stress, i cambiamenti familiari e le problematiche comportamentali possono incidere profondamente sul benessere e sullo sviluppo personale.

Attraverso percorsi di supporto psicologico e crescita emotiva, consulenze e strategie mirate, l’obiettivo è accompagnare bambini e ragazzi nella comprensione delle proprie emozioni, nella gestione delle difficoltà e nella costruzione di maggiori risorse personali.

Particolare attenzione viene riservata anche alla preadolescenza e all’adolescenza, periodi nei quali il bisogno di riconoscimento, autonomia e orientamento si intreccia spesso con interrogativi e incertezze che meritano uno spazio di ascolto autentico.

Famiglia, genitorialità e relazioni: il valore di non affrontare le difficoltà da soli

Accanto al lavoro con i più giovani, l’attività professionale di Maria Aurora Picone si estende al sostegno degli adulti, delle coppie e dei nuclei familiari. La genitorialità, con le sue responsabilità e le sue complessità, rappresenta uno degli ambiti di intervento più significativi. Lo sportello offre ai genitori la possibilità di confrontarsi sulle sfide educative ed emotive della crescita dei figli, individuando strumenti e modalità per affrontare le situazioni più complesse.

Un’attenzione specifica è dedicata alle separazioni e ai divorzi, con percorsi di accompagnamento rivolti alla riorganizzazione degli equilibri familiari e alla tutela del benessere dei figli. Un sostegno importante anche per le famiglie monogenitoriali, chiamate quotidianamente a gestire responsabilità, difficoltà e risorse spesso in condizioni di particolare impegno.

Non mancano le consulenze di coppia, pensate per favorire una comunicazione più efficace, affrontare i momenti di crisi e ritrovare nuove modalità di relazione, così come il supporto individuale nella gestione dell’ansia, dello stress e dei periodi di sovraccarico emotivo. L’offerta professionale comprende inoltre consulenze psicologiche ed educative individuali e attività di orientamento lavorativo.

Una professione che mette al centro la persona

Il filo conduttore dei diversi ambiti di intervento è la centralità della persona, con la sua storia, le sue esigenze e le sue risorse. La doppia esperienza di psicologa e insegnante costituisce il tratto distintivo del percorso professionale di Maria Aurora Picone, che integra lo sguardo psicologico con una sensibilità attenta ai processi educativi e alle dinamiche della crescita.

In un contesto sociale nel quale le fragilità emotive, le difficoltà relazionali e le trasformazioni dei modelli familiari richiedono sempre maggiore attenzione, poter contare su uno spazio dedicato all’ascolto e al confronto rappresenta un’opportunità importante. Chiedere sostegno non significa riconoscere una sconfitta, ma scegliere di dedicare attenzione al proprio benessere e a quello delle persone con cui si condivide la vita.

Per questo, presso lo sportello di ascolto psicologico dell’associazione “L’Isola che non c’era ma che adesso c’è”, è possibile prenotare una prima consulenza conoscitiva gratuita, un’occasione senza impegno per incontrare la professionista, esporre le proprie esigenze e valutare insieme il percorso più adeguato. Perché, a volte, per ritrovare la propria direzione non serve che qualcuno risolva tutto al posto nostro: serve uno spazio in cui poter essere ascoltati e accompagnati.

«Un faro non sposta il mare, mostra la rotta quando la nebbia si fa spessa»

Informazioni e contatti

Dott.ssa Maria Aurora Picone - Psicologa clinica

Sportello d’ascolto psicologico

Associazione “L’Isola che non c’era ma che adesso c’è”

Via Ugo Bassi, 1 - 58100 Grosseto

Telefono: +39 392 198 1284

Sito web: www.sostenere.org

Prima consulenza conoscitiva gratuita, su prenotazione.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra