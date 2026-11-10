Le fragilità non sono un tabù, Maria Aurora Picone porta l’ascolto psicologico al centro della vita quotidiana
Ci sono momenti nella vita in cui trovare qualcuno disposto ad ascoltare, comprendere e offrire strumenti concreti per affrontare le difficoltà può fare la differenza. È proprio in questo spazio, delicato quanto fondamentale, che si sviluppa l’attività professionale della Dott.ssa Maria Aurora Picone, psicologa clinica e insegnante, impegnata quotidianamente al fianco di bambini, adolescenti, adulti e famiglie.
Un’attività che nasce dall’incontro tra competenze psicologiche ed esperienza educativa e che si traduce in percorsi di ascolto, consulenza e sostegno rivolti alle diverse fasi della vita, con particolare attenzione ai momenti di cambiamento, alle fragilità emotive e alle dinamiche familiari.
A Grosseto, presso l’associazione “L’Isola che non c’era ma che adesso c’è”, la professionista mette a disposizione uno sportello di ascolto psicologico concepito come uno spazio riservato, accogliente e non giudicante, nel quale adulti, genitori, bambini e adolescenti possono trovare un’opportunità di confronto e orientamento.
Dall’infanzia all’adolescenza, ascoltare le emozioni per crescere
Uno degli ambiti centrali del lavoro della Dott.ssa Picone riguarda il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Fasi della vita ricche di trasformazioni, nelle quali le difficoltà scolastiche, l’ansia, lo stress, i cambiamenti familiari e le problematiche comportamentali possono incidere profondamente sul benessere e sullo sviluppo personale.
Attraverso percorsi di supporto psicologico e crescita emotiva, consulenze e strategie mirate, l’obiettivo è accompagnare bambini e ragazzi nella comprensione delle proprie emozioni, nella gestione delle difficoltà e nella costruzione di maggiori risorse personali.
Particolare attenzione viene riservata anche alla preadolescenza e all’adolescenza, periodi nei quali il bisogno di riconoscimento, autonomia e orientamento si intreccia spesso con interrogativi e incertezze che meritano uno spazio di ascolto autentico.
Famiglia, genitorialità e relazioni: il valore di non affrontare le difficoltà da soli
Accanto al lavoro con i più giovani, l’attività professionale di Maria Aurora Picone si estende al sostegno degli adulti, delle coppie e dei nuclei familiari. La genitorialità, con le sue responsabilità e le sue complessità, rappresenta uno degli ambiti di intervento più significativi. Lo sportello offre ai genitori la possibilità di confrontarsi sulle sfide educative ed emotive della crescita dei figli, individuando strumenti e modalità per affrontare le situazioni più complesse.
Un’attenzione specifica è dedicata alle separazioni e ai divorzi, con percorsi di accompagnamento rivolti alla riorganizzazione degli equilibri familiari e alla tutela del benessere dei figli. Un sostegno importante anche per le famiglie monogenitoriali, chiamate quotidianamente a gestire responsabilità, difficoltà e risorse spesso in condizioni di particolare impegno.
Non mancano le consulenze di coppia, pensate per favorire una comunicazione più efficace, affrontare i momenti di crisi e ritrovare nuove modalità di relazione, così come il supporto individuale nella gestione dell’ansia, dello stress e dei periodi di sovraccarico emotivo. L’offerta professionale comprende inoltre consulenze psicologiche ed educative individuali e attività di orientamento lavorativo.
Una professione che mette al centro la persona
Il filo conduttore dei diversi ambiti di intervento è la centralità della persona, con la sua storia, le sue esigenze e le sue risorse. La doppia esperienza di psicologa e insegnante costituisce il tratto distintivo del percorso professionale di Maria Aurora Picone, che integra lo sguardo psicologico con una sensibilità attenta ai processi educativi e alle dinamiche della crescita.
In un contesto sociale nel quale le fragilità emotive, le difficoltà relazionali e le trasformazioni dei modelli familiari richiedono sempre maggiore attenzione, poter contare su uno spazio dedicato all’ascolto e al confronto rappresenta un’opportunità importante. Chiedere sostegno non significa riconoscere una sconfitta, ma scegliere di dedicare attenzione al proprio benessere e a quello delle persone con cui si condivide la vita.
Per questo, presso lo sportello di ascolto psicologico dell’associazione “L’Isola che non c’era ma che adesso c’è”, è possibile prenotare una prima consulenza conoscitiva gratuita, un’occasione senza impegno per incontrare la professionista, esporre le proprie esigenze e valutare insieme il percorso più adeguato. Perché, a volte, per ritrovare la propria direzione non serve che qualcuno risolva tutto al posto nostro: serve uno spazio in cui poter essere ascoltati e accompagnati.
«Un faro non sposta il mare, mostra la rotta quando la nebbia si fa spessa»
Informazioni e contatti
Dott.ssa Maria Aurora Picone - Psicologa clinica
Sportello d’ascolto psicologico
Associazione “L’Isola che non c’era ma che adesso c’è”
Via Ugo Bassi, 1 - 58100 Grosseto
Telefono: +39 392 198 1284
Sito web: www.sostenere.org
Prima consulenza conoscitiva gratuita, su prenotazione.
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