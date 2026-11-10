EUMAM Ukraine, l'Unione europea porta l'addestramento direttamente in Ucraina fino al 2028

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L'Unione europea compie un passo ulteriore nel sostegno a Kiev: la missione militare EUMAM Ukraine avrà d'ora in poi una presenza ufficiale sul territorio ucraino. La decisione, comunicata nelle ultime ore, punta a coordinare direttamente sul campo l'addestramento e il sostegno alle forze armate ucraine, superando la formula che finora vedeva i militari europei operare solo su suolo Ue.

Una presenza per coordinare l'addestramento sul campo

La nuova configurazione consente agli istruttori e ai coordinatori della missione di lavorare a stretto contatto con le unità ucraine, raccordando meglio esigenze operative e formazione. Il mandato è stato prorogato fino al 15 novembre 2028: un orizzonte temporale ampio, che riflette la volontà di garantire continuità al progetto anche nei prossimi anni.

Quasi 300 milioni di euro di stanziamento

Per sostenere la missione nella nuova veste, l'Ue ha previsto un budget di quasi 300 milioni di euro. Una cifra che copre le attività di addestramento, il coordinamento logistico e le risorse necessarie alla presenza sul campo delle strutture europee.

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Oltre 100mila soldati addestrati finora

Il dato più significativo riguarda i risultati già ottenuti: oltre 100mila soldati ucraini sono stati formati nell'ambito della missione, finora condotta su suolo europeo. La nuova presenza in Ucraina serve ora a rendere l'addestramento più rapido e aderente alle necessità del fronte.

Nessun contingente di combattimento

L'Ue tiene a precisare i confini dell'operazione: non è previsto l'invio di contingenti europei con compiti di combattimento. La missione resta un'iniziativa di formazione e supporto, senza un coinvolgimento diretto dei militari europei nelle ostilità. Un chiarimento che mira a evitare equivoci sulle finalità dell'intervento.

Un passo dopo l'altro verso il sostegno a lungo termine

La scelta di radicare la missione in Ucraina si inserisce nella strategia europea di sostegno di lungo periodo a Kiev. Con un mandato che guarda al 2028 e un impegno economico consistente, Bruxelles conferma la priorità attribuita all'addestramento e al rafforzamento delle capacità difensive ucraine.

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