Aspromonte, 69enne si smarrisce nei boschi: ritrovato dai Vvf grazie alla posizione GPS

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A Roccaforte del Greco l’allarme dei parenti dopo il mancato rientro all’auto. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’uomo, in buone condizioni, e lo hanno accompagnato dalla famiglia

Si è conclusa senza conseguenze la ricerca di un cercatore di funghi di 69 anni che nel pomeriggio di martedì 10 novembre 2026 aveva perso l’orientamento nei boschi di Roccaforte del Greco, nel territorio dell’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

A raggiungerlo è stata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Melito Porto Salvo, intervenuta dopo la segnalazione dei familiari. Decisiva per individuare il punto in cui si trovava l’uomo è stata la condivisione delle sue coordinate GPS con la Sala Operativa.

Il mancato rientro e l’allarme dei familiari

Il 69enne era uscito per cercare funghi insieme a tre parenti. Quando questi ultimi sono tornati all’autovettura, parcheggiata lungo la strada principale, si sono accorti che il loro congiunto non li aveva raggiunti.

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I tentativi di contattarlo telefonicamente non hanno avuto successo. L’assenza di copertura telefonica nel punto in cui si trovavano rendeva difficile anche chiedere aiuto.

I familiari hanno quindi fermato un’auto di passaggio, chiedendo al conducente di allertare i soccorsi una volta raggiunta una zona servita dal segnale.

Le coordinate GPS guidano i Vigili del Fuoco

Ricevuta la richiesta di intervento, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Melito Porto Salvo.

Nel frattempo, gli operatori sono riusciti a stabilire un contatto telefonico con il disperso e lo hanno guidato nella procedura per condividere la propria posizione GPS. Le coordinate sono state quindi trasmesse ai soccorritori impegnati sul terreno.

Una volta acquisita la posizione, la squadra ha raggiunto il 69enne dopo circa dieci minuti di ricerca.

Il ritorno all’auto e il ricongiungimento con i parenti

L’uomo è stato trovato in buone condizioni di salute. I Vigili del Fuoco lo hanno accompagnato fino alla vettura, dove lo attendevano i tre familiari.

L’intervento si è concluso con il ricongiungimento del gruppo, grazie al coordinamento tra gli operatori della Sala Operativa e la squadra presente nei boschi.

Nei boschi il segnale telefonico può mancare

L’episodio richiama l’attenzione sulle difficoltà che possono presentarsi durante un’uscita per la raccolta dei funghi in Aspromonte. In un ambiente boschivo, perdere i riferimenti del percorso e trovarsi senza segnale può complicare sia il rientro sia la richiesta di aiuto.

Prima di partire è utile concordare con i compagni un punto di ritrovo, comunicare l’itinerario a una persona di fiducia e portare con sé un telefono carico e una mappa consultabile anche offline. La possibilità di conoscere e trasmettere la propria posizione, quando le condizioni lo consentono, può aiutare i soccorritori a individuare più rapidamente chi si trova in difficoltà.

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