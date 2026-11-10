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Sicurezza a Bergamo: controlli straordinari nelle Zone Rosse per contrastare degrado e microcriminalità

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Sicurezza a Bergamo: controlli straordinari nelle Zone Rosse per contrastare degrado e microcriminalità
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La Questura di Bergamo ha recentemente intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio nelle cosiddette Zone Rosse, aree urbane caratterizzate da una forte presenza di persone e da una maggiore necessità di prevenzione. L'obiettivo è garantire la sicurezza urbana e il rispetto della legalità, contrastando fenomeni di degrado e microcriminalità.

Un'operazione coordinata per la sicurezza dei cittadini

I servizi, disposti dal Questore di Bergamo e attuati in sinergia con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno visto l'impiego coordinato di personale della Polizia di Stato, affiancato dalle altre Forze di Polizia e dalle Polizie Locali. Le attività si sono concentrate nelle zone cittadine più critiche, come quelle proximate agli scali ferroviari, ai luoghi di aggregazione giovanile e agli esercizi pubblici.

Controlli mirati e prevenzione

Durante le operazioni sono state identificate numerose persone e verificati diversi veicoli, con particolare attenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e ai comportamenti che minano la percezione di sicurezza. Sono stati inoltre controllati esercizi commerciali e pubblici esercizi nelle aree interessate.

Una strategia a lungo termine

Questi interventi rientrano in una più ampia strategia di controllo del territorio volta a rafforzare la presenza delle Forze dell'Ordine e a garantire un'efficace azione di prevenzione. La Questura di Bergamo conferma il proprio impegno costante e annuncia che i servizi proseguiranno nelle prossime settimane, con l'obiettivo di assicurare condizioni di sicurezza sempre più elevate e risposte concrete alle esigenze dei cittadini.

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