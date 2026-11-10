La Polizia incontra gli studenti di Caorso per una lezione di legalità e contrasto al bullismo

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Nella mattinata di oggi, la scuola media Buonarroti di Caorso ha ospitato un incontro speciale con il personale della Questura di Piacenza. L'iniziativa, dedicata ai valori della legalità e della convivenza civile, ha affrontato anche il tema del bullismo e cyberbullismo, offrendo ai giovani strumenti concreti per riconoscere e contrastare i comportamenti scorretti.

Un dialogo aperto con gli studenti

Durante la lezione, gli agenti hanno dialogato con ragazze e ragazzi delle classi medie, sottolineando l'importanza delle regole nella vita quotidiana e il ruolo dell'empatia nelle relazioni. Non sono mancati momenti di confronto su episodi di prevaricazione e sul coraggio di dire "no" a ogni forma di sopraffazione. L'obiettivo è stato quello di fornire ai più giovani gli strumenti per riconoscere il bullismo e costruire relazioni sane e inclusive.

Prevenzione e consapevolezza

L'incontro rientra in un più ampio programma di educazione alla legalità promosso dalla Questura di Piacenza nelle scuole del territorio. Attraverso esempi pratici e testimonianze, gli studenti hanno potuto comprendere l'importanza del rispetto delle norme e delle conseguenze dei propri comportamenti, sia nel mondo reale che online. Un'attenzione particolare è stata dedicata al cyberbullismo, fenomeno sempre più diffuso tra gli adolescenti.

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Un impegno condiviso

La dirigente scolastica e gli insegnanti hanno espresso soddisfazione per l'iniziativa, sottolineando come la collaborazione con le forze dell'ordine sia fondamentale per la crescita civile delle nuove generazioni. L'incontro si è concluso con un momento di domande e risposte, durante il quale i ragazzi hanno potuto esprimere dubbi e curiosità, dimostrando vivo interesse per i temi trattati.

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