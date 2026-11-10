Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate a Sant'Apollinare: la Polizia di Stato incontra la comunità
Questa mattina, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Vice Questore Vicario della Questura di Frosinone, dott. Raffaele Attanasi, ha rappresentato la Polizia di Stato alla cerimonia commemorativa organizzata dall'Amministrazione comunale di Sant'Apollinare. Delegato dal Questore Stanislao Caruso, Attanasi ha sottolineato il valore della presenza delle istituzioni anche nei piccoli centri.
Un momento di memoria e di vicinanza al territorio
La celebrazione, che si è svolta alla presenza delle autorità locali e delle altre Forze dell'Ordine, ha assunto un significato particolare proprio per la scelta di svolgersi in una comunità locale. La partecipazione della Polizia di Stato testimonia la costante attenzione verso le realtà periferiche, dove la sicurezza e la coesione sociale sono valori quotidiani da tutelare.
Il coinvolgimento delle scuole
Alla cerimonia hanno preso parte anche gli studenti delle scuole del luogo, un elemento che ha reso l'evento ancora più significativo. Trasmettere alle nuove generazioni il senso del dovere, il rispetto delle istituzioni e l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è un obiettivo che la Polizia di Stato persegue con convinzione. La presenza dei giovani ha permesso di rafforzare il legame tra la comunità e le istituzioni.
L'impegno quotidiano della Polizia di Stato
Con questa partecipazione, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno al servizio della collettività, confermando la sinergia con le autorità locali e le altre Forze dell'Ordine. La sicurezza e il benessere dei cittadini, anche nei comuni più piccoli, restano priorità assolute, perseguite attraverso un dialogo costante e una presenza capillare sul territorio.
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