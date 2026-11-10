Piacenza, rimpatriato in Moldavia il 44enne scarcerato: espulsione immediata dopo la condanna

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Questura di Piacenza ha dato esecuzione a un nuovo provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino moldavo di 44 anni, appena scarcerato dopo aver scontato una pena di un anno per il reato di evasione. L'uomo è stato accompagnato alla frontiera aerea di Bologna e imbarcato su un volo con destinazione Chisinau, in Moldavia. Si tratta di un ulteriore tassello nel contrasto all'immigrazione irregolare portato avanti dalla polizia di frontiera e dalle questure sul territorio.

I precedenti tra Novara e Vercelli

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 44enne si è reso responsabile di diversi reati commessi tra le province di Novara e Vercelli: rapina, furto aggravato, possesso di documenti falsi e guida senza patente. Condotte che gli sono valse un'ulteriore condanna a 2 anni e 7 mesi di reclusione. In particolare, nel corso di una delle azioni illecite, l'uomo si era introdotto all'interno di un'abitazione per compiere un furto e, al momento della fuga a bordo della propria autovettura, è stato fermato dalle forze dell'ordine: dai successivi controlli è emerso che era in possesso di una patente di guida contraffatta.

L'espulsione immediata dopo la scarcerazione

Terminata la pena detentiva, la Questura di Piacenza ha immediatamente disposto nei confronti del soggetto l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. L'operazione, coordinata dagli uffici immigrazione, si è conclusa con l'imbarco sull'aereo diretto a Chisinau, con un biglietto di sola andata. Un provvedimento che rientra nelle misure di sicurezza e di prevenzione previste dalla normativa vigente per i cittadini stranieri con precedenti penali sul territorio italiano.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un contrasto costante all'immigrazione irregolare

L'episodio conferma l'attenzione delle autorità nei confronti dei soggetti irregolari che si rendono protagonisti di reati. Le questure, in collaborazione con le prefetture, continuano a disporre rimpatri e accompagnamenti alla frontiera per coloro che non hanno titolo per rimanere in Italia. Il caso di Piacenza rappresenta dunque un esempio di come, a conclusione del percorso penale, scatti automaticamente la procedura di allontanamento dal territorio nazionale.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra