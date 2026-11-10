Attacchi hacker, allarme in Europa per elettrodomestici connessi e router Wi Fi
Dopo gli incidenti ai sistemi di refrigerazione dei supermercati, l’Enisa richiama l’attenzione sulla sicurezza dei dispositivi domestici e sulla necessità di maggiori investimenti
Gli attacchi informatici possono avere conseguenze anche sugli apparecchi che utilizziamo nella vita quotidiana. Dopo gli episodi che hanno interessato i sistemi di refrigerazione dei supermercati europei, l’attenzione si sposta sui dispositivi domestici connessi, dagli elettrodomestici intelligenti ai router Wi Fi.
A lanciare l’avvertimento è Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell’Enisa, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza. Il messaggio riguarda un possibile ampliamento dei bersagli: gli apparecchi presenti nelle abitazioni potrebbero essere esposti a minacce analoghe. Si tratta di un rischio da prevenire, non dell’annuncio di una nuova ondata di attacchi già accertata nelle case. NewsHub
Gli attacchi ai frigoriferi dei supermercati
Il tema è diventato particolarmente concreto dopo gli incidenti informatici ai sistemi di refrigerazione commerciale registrati in diversi Paesi dell’Unione europea a partire dall’11 ottobre 2026. Una nuova serie di episodi si è verificata tra il primo e il 2 novembre.
La portata degli eventi ha richiesto il coinvolgimento delle strutture europee di cybersicurezza e un rafforzamento dello scambio di informazioni. Colpire un sistema che controlla un’apparecchiatura fisica, infatti, può compromettere la continuità delle attività e rendere necessario un intervento operativo immediato. ENISA
Perché la sicurezza riguarda anche la casa connessa
Gli elettrodomestici smart fanno parte dell’Internet delle cose, conosciuto come IoT: oggetti dotati di software e collegamenti di rete che consentono funzioni come il controllo a distanza.
Queste possibilità richiedono protezioni adeguate durante tutta la vita del prodotto. La sicurezza dipende anche dalla disponibilità degli aggiornamenti, dalla configurazione iniziale e dalla gestione degli accessi. Il problema, quindi, riguarda l’intero ambiente domestico connesso e richiede attenzione sia da parte dei produttori sia degli utilizzatori. ENISA
L’Enisa chiede più investimenti contro le minacce informatiche
Per Lepassaar, l’Europa deve destinare maggiori risorse alla prevenzione degli attacchi hacker. La protezione dei dispositivi deve essere considerata fin dalla progettazione, accompagnando il prodotto anche dopo la vendita.
Sul piano internazionale, il direttore dell’Enisa non ha commentato l’attribuzione alla responsabilità iraniana avanzata dalla Francia per gli attacchi ai sistemi di refrigerazione. Ha però ricordato che gruppi legati o allineati a Stati come Cina, Iran, Corea del Nord e Russia prendono di mira interessi europei. Questa valutazione generale va distinta dall’accertamento delle responsabilità nei singoli episodi. Il Mondo Rivista
Come proteggere router ed elettrodomestici intelligenti
Anche nelle abitazioni, alcune precauzioni contribuiscono a ridurre l’esposizione dei dispositivi connessi:
- Cambiare le password predefinite, scegliendo credenziali robuste e diverse per ciascun servizio.
- Installare gli aggiornamenti di sicurezza messi a disposizione dai produttori.
- Disattivare le funzioni e gli accessi da remoto che non vengono utilizzati.
- Valutare una rete separata per i dispositivi smart, quando il router lo consente.
- Controllare le impostazioni di sicurezza durante la prima configurazione. enisa.europa.eu
La diffusione della casa intelligente rende queste attenzioni parte della manutenzione quotidiana: oltre al corretto funzionamento dell’apparecchio, occorre seguire nel tempo anche quello del software che lo gestisce.
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