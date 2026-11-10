America's Cup 2027 a Napoli, Bagnoli rinasce grazie agli investimenti

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L'America's Cup 2027 si prepara a sbarcare a Napoli, e con essa un'intera visione di sviluppo urbano e sportivo. Durante il road show internazionale promosso dalla Farnesina, l'evento velico più antico del mondo ha fatto tappa a Ginevra, nella sede della Société Nautique de Genève, ospiti del Tudor Team Alinghi. Un'occasione per presentare al pubblico internazionale non solo la competizione, ma anche il progetto di trasformazione che ruota attorno alla manifestazione.

Bagnoli al centro della rinascita urbana

Tra i protagonisti dell'incontro c'era Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, che ha illustrato la visione del Governo per l'area di Bagnoli. L'America's Cup diventa così il motore di una rigenerazione attesa da decenni: sono stati stanziati 1,2 miliardi di euro per la riqualificazione del quartiere, che sta già accogliendo i sette team in gara. Qui sorgerà una vera e propria città dello sport, pensata per ospitare tutte le discipline e per lasciare un'eredità concreta al territorio.

«L'America's Cup 2027 è un'opportunità grandiosa di rigenerazione urbana. Il Governo ha investito 1,2 miliardi di euro nella riqualificazione di Bagnoli, che dopo decenni di attesa sta finalmente rinascendo», ha dichiarato Nepi. «Vogliamo che l'America's Cup sia molto più di una competizione: un'occasione per trasformare il territorio e lasciare un'eredità concreta alla città e ai cittadini».

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Un evento che connette la città al mare

La visione di Sport e Salute, soggetto attuatore dell'evento, punta a superare la dimensione puramente sportiva per abbracciare l'intera città. Il Masterplan 2027, in fase di definizione, sarà presentato entro la fine di novembre e prevede di collegare il Lungomare con Bagnoli, rafforzando il rapporto tra Napoli e il mare. L'obiettivo è coinvolgere tutti i quartieri e parlare anche agli italiani all'estero, trasformando la competizione in un'occasione di visibilità e orgoglio nazionale.

All'incontro hanno partecipato anche l'ambasciatore italiano in Svizzera, Luca Sabbatucci, e Michele Uva, executive director degli Europei di calcio del 2032 per l'Italia. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Farnesina e alla console generale d'Italia a Ginevra, Nicoletta Piccirillo, per il supporto nella promozione del sistema Italia.

Un'eredità che va oltre la regata

La sfida è ambiziosa: fare dell'America's Cup 2027 un modello di evento sportivo capace di generare ricadute durature sul tessuto urbano e sociale. Bagnoli, dopo anni di attesa, si prepara a diventare un polo attrattivo e un simbolo di rinascita, mentre Napoli si appresta a ospitare uno degli appuntamenti sportivi più seguiti al mondo.

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