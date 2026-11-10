Supermercato a Bergamo: arresto per furto aggravato con forbici per eludere antitaccheggio

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Nel pomeriggio dell'8 novembre, la Polizia di Stato di Bergamo ha tratto in arresto una donna di 55 anni, residente fuori provincia e con precedenti specifici, per furto aggravato ai danni di un supermercato cittadino. L'intervento è scattato dopo che il responsabile dell'esercizio commerciale l'ha bloccata subito dopo le casse: la donna aveva con sé numerosi prodotti prelevati dagli scaffali e non pagati, per un valore complessivo di 649,04 euro.

Le modalità del furto e il ritrovamento delle forbici

Gli accertamenti degli agenti hanno permesso di ricostruire le modalità con cui sarebbe stato messo a segno il colpo. La donna ha consegnato spontaneamente un paio di forbici con punte curve, verosimilmente utilizzate per tagliare le etichette e danneggiare uno zaino. Quest'ultimo presentava un foro proprio in corrispondenza del punto in cui, secondo i dipendenti, era applicata la placchetta antitaccheggio: un dettaglio compatibile con il tentativo di eludere i sistemi di sicurezza del punto vendita.

Le conseguenze giudiziarie

Oltre all'arresto per furto aggravato, la donna è stata denunciata per porto di oggetti atti ad offendere. Nella mattinata di ieri, il giudice ha convalidato l'arresto nel corso dell'udienza per direttissima, disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora a Bergamo e provincia. La notizia è stata diffusa per la rilevanza pubblica, precisando che nei confronti dell'indagata vige la presunzione di non colpevolezza sino all'eventuale condanna definitiva.

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