Arrestato a Terni per violazione del divieto di avvicinamento all'ex moglie

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I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Terni hanno arrestato un cittadino straniero per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie e ai luoghi da lei frequentati. L'uomo era già sottoposto alla misura del braccialetto elettronico dalla fine di novembre, emessa dal GIP del Tribunale di Terni per una precedente vicenda di atti persecutori.

La segnalazione e l'intervento

L'allarme è scattato quando la donna, anche lei di origini straniere, ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 112. La signora si trovava nei pressi dell'istituto scolastico frequentato dalla figlia minorenne, in attesa dell'uscita, e ha notato la presenza dell'ex marito a breve distanza. Nonostante l'uomo si fosse accorto che la ex stava allertando le forze dell'ordine, si è spostato solo di poche decine di metri, posizionandosi all'esterno di un esercizio commerciale.

L'arresto e la messa in sicurezza

I militari del Pronto Intervento lo hanno individuato e bloccato rapidamente, mettendo contemporaneamente in sicurezza la donna. Per lui è scattato l'arresto. Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado e l'indagato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.

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L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della violenza di genere e sull'efficacia degli strumenti di protezione come il braccialetto elettronico, la cui violazione costituisce reato. Le forze dell'ordine ribadiscono l'importanza di segnalare tempestivamente situazioni di pericolo per garantire l'incolumità delle vittime.