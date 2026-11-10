Arrestati due albanesi con 900 grammi di cocaina sull'argine del Livenza

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nella notte tra sabato e domenica, i militari della Compagnia Carabinieri di Portogruaro hanno arrestato due uomini di origine albanese, un 49enne e un 26enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione rientra in un più ampio servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio nella zona di Torre di Mosto, in provincia di Venezia.

L'irruzione sull'argine del Livenza

Durante un pattugliamento in una zona isolata lungo l'argine del fiume Livenza, i carabinieri hanno notato un'auto sospetta e due figure muoversi nel buio con l'ausilio di una torcia. Insospettiti, i militari si sono avvicinati e hanno sorpreso i due uomini mentre risalivano l'argine in direzione del veicolo. Immediatamente bloccati e sottoposti a controllo, i due sono stati perquisiti: addosso al 26enne è stato trovato un calzino contenente due involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 900 grammi. Il giovane ha tentato di disfarsi della droga gettandola nella vegetazione circostante, ma è stato prontamente recuperato dai militari.

La perquisizione e il denaro

Oltre alla sostanza stupefacente, i carabinieri hanno sequestrato anche la somma di 1.755 euro in contanti, ritenuta probabile provento dell'attività di spaccio. La perquisizione è stata poi estesa ai domicili dei due arrestati, dove sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le conseguenze giudiziarie

Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria lagunare. Il procedimento penale è ancora in corso e la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata con sentenza definitiva. L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico di stupefacenti lungo le vie fluviali del Veneto orientale, spesso utilizzate come rotte per lo smercio illegale.