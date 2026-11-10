Arrestato a Udine un truffatore seriale: salvata un'anziana

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Un nuovo episodio di truffa agli anziani è stato sventato grazie alla prontezza degli agenti della Polizia di Stato di Udine. Giovedì 5 novembre, la Squadra Mobile della Questura udinese ha arrestato in flagranza un uomo accusato di tentata truffa pluriaggravata ai danni di una signora residente in città.

L'intervento degli agenti

Secondo la ricostruzione, quella mattina gli investigatori hanno notato un individuo sospetto in via Peschiera. L'uomo, appiedato, era al telefono da diversi minuti con un presunto complice. I poliziotti lo hanno tenuto d'occhio e lo hanno visto entrare in una palazzina, dove probabilmente stava per mettere a segno il colpo ai danni dell'anziana.

Un fenomeno in crescita

Le truffe agli anziani rappresentano una piaga sempre più diffusa, spesso opera di malviventi provenienti da altre regioni. Le forze dell'ordine raccomandano la massima attenzione e invitano a segnalare immediatamente qualsiasi situazione sospetta. L'arresto di Udine dimostra ancora una volta l'importanza della vigilanza e della rapidità d'intervento.

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