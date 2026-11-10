Zaniolo lascia il ritiro azzurro per motivi personali: appello alla privacy

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Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano. Il centrocampista dell'Udinese, che stava preparando con gli Azzurri le sfide di Nations League contro Francia e Belgio, ha spiegato la sua decisione attraverso un post su Instagram. "Lasciare Coverciano non è stato facile - ha scritto il giocatore - ho preso questa decisione per motivi strettamente personali. Vestire l'azzurro è sempre motivo di orgoglio".

Zaniolo ha poi ringraziato il commissario tecnico, lo staff e i compagni per la vicinanza dimostrata in queste ore. "Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dar credito a ricostruzioni che non mi appartengono", ha aggiunto il classe 1999, che ha disputato la sua ultima gara in azzurro nel marzo 2024. "Questa maglia la porto nel cuore e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla".

Le reazioni e il contesto

La notizia ha suscitato scalpore nell'ambiente calcistico, ma al momento non sono state fornite ulteriori spiegazioni sui motivi personali che hanno portato alla decisione. Il giocatore ha chiesto esplicitamente rispetto per la sua privacy, invitando a non alimentare speculazioni. La Nazionale italiana prosegue la preparazione in vista degli impegni di Nations League, con il ct che dovrà valutare eventuali sostituti per sopperire all'assenza di Zaniolo.

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Il futuro in azzurro

Nonostante l'addio momentaneo al ritiro, Zaniolo ha ribadito il suo attaccamento alla maglia azzurra e la volontà di tornare a farne parte. Il suo obiettivo è quello di continuare a lavorare duramente per riconquistare un posto nella rosa della Nazionale. La speranza è che questa pausa sia solo temporanea e che il talento dell'Udinese possa presto tornare a disposizione del ct.

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