La Polizia di Stato incontra i giovani al Fai la Mossa Giusta di Casale Monferrato

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La Polizia di Stato ha preso parte alla quinta edizione di Fai la Mossa Giusta, l'evento dedicato all'orientamento scolastico e professionale che si è tenuto presso il PalaFiere Riccardo Coppo di Casale Monferrato. Una presenza qualificata quella delle forze dell'ordine, con personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, della Polizia Scientifica della Questura di Alessandria e della Polizia Stradale di Valenza.

Un'occasione di incontro tra giovani e istituzioni

L'iniziativa si propone come momento di raccordo tra il mondo della scuola, della formazione e del lavoro, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per compiere scelte future più consapevoli. In questo contesto, lo stand della Polizia di Stato ha rappresentato un punto di attrazione grazie all'esposizione di mezzi e attrezzature operative utilizzate quotidianamente dai diversi reparti.

Mezzi e tecnologie in mostra

I visitatori hanno potuto osservare da vicino l'Alfa Romeo Giulia della Squadra Volante, la motocicletta Yamaha Tracer 9 della Polizia Stradale e il kit tecnico impiegato dalla Polizia Scientifica per i sopralluoghi sulla scena del crimine. Non solo esposizione: numerosi studenti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con gli operatori, ricevendo informazioni sulle procedure concorsuali, sulle specialità della Polizia e sulle attività di servizio alla collettività.

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Attività interattive e prove pratiche

Particolarmente apprezzate le attività curate dalla Polizia Scientifica, che hanno permesso ai partecipanti di cimentarsi con alcune tecniche di polizia giudiziaria, come l'esaltazione delle impronte latenti. Grande interesse ha suscitato anche la possibilità di salire a bordo dei veicoli di servizio per conoscerne dotazioni e funzionalità operative.

Avvicinare i giovani alla cultura della sicurezza

La partecipazione a Fai la Mossa Giusta si conferma un'importante occasione per avvicinare le nuove generazioni alla realtà della Polizia di Stato, facendo conoscere professionalità, competenze e valori che orientano l'operato quotidiano delle donne e degli uomini impegnati nella tutela della sicurezza pubblica.