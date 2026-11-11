Torino, maxi sequestro di sigarette elettroniche e droga: un arresto

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Nel quartiere Parrella di Torino, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo con l'accusa di contrabbando di sigarette elettroniche. L'operazione, condotta dagli agenti delle Volanti, ha permesso di sequestrare 695 dispositivi da inalazione, oltre 10.000 euro in contanti e diverse confezioni di sostanze stupefacenti, in parte risultate positive ai test per cannabinoidi.

Un controllo che ha fatto scattare le indagini

Tutto è iniziato qualche giorno prima, quando gli agenti hanno fermato due persone per un controllo di routine. Da quell'episodio sono emersi sospetti su un possibile giro di commercio illegale di sigarette elettroniche e di stupefacenti. Gli approfondimenti investigativi hanno portato gli inquirenti a individuare un'abitazione nel quartiere Parrella, ritenuta il deposito della merce destinata alla vendita.

La perquisizione e il sequestro

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato centinaia di sigarette elettroniche monouso custodite in scatole e confezioni di vario tipo. I prodotti, provenienti dall'estero e con etichette in lingua straniera, secondo gli investigatori erano pronti per essere immessi sul mercato nazionale. Oltre ai dispositivi, sono stati sequestrati 10.830 euro in contanti in banconote di diverso taglio e diverse bustine contenenti sostanze solide e vegetali, in parte positive ai test preliminari per cannabinoidi.

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Le conseguenze giudiziarie

L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto per l'indagato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come da garanzia costituzionale, l'indagato è da considerarsi non colpevole fino a sentenza definitiva.

Un fenomeno in crescita

Il caso di Torino rientra in un più ampio fenomeno di contrabbando di prodotti da inalazione che sempre più spesso le forze dell'ordine si trovano a contrastare. Le sigarette elettroniche non conformi alle normative italiane ed europee, oltre a rappresentare un rischio per la salute, alimentano un mercato illegale che sottrae risorse allo Stato e favorisce la criminalità. La Polizia di Stato raccomanda ai cittadini di acquistare questi prodotti solo da rivenditori autorizzati e di segnalare eventuali attività sospette.