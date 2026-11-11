Francia in emergenza per la Nations League: Tchouameni salta le sfide contro Italia e Turchia

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La Francia si prepara alle sfide di Nations League contro Italia e Turchia con una rosa sempre più ridotta. A poche ore dall'esordio di giovedì a Milano, il ct Zinedine Zidane deve fare i conti con l'ennesima assenza: anche Aurelien Tchouameni ha lasciato il ritiro della nazionale transalpina a causa di un infortunio all'adduttore destro.

Terza defezione per i Bleus

Quella del centrocampista è la terza defezione registrata nel gruppo francese. In precedenza avevano dato forfait il difensore Pierre Kalulu e l'attaccante Marcus Thuram, entrambi sostituiti nella lista dei convocati. Al loro posto sono stati chiamati Sael Kumbedi, in forza al Wolfsburg nella seconda divisione tedesca, e Eli Junior Kroupi del Bournemouth.

Le conseguenze per Zidane

La perdita di Tchouameni rappresenta un problema non secondario per lo scacchiere di Zidane, che perde un elemento chiave del centrocampo. Il calendario dei Bleus prevede il primo impegno contro l'Italia a San Siro, seguito dalla trasferta di domenica a Bordeaux contro la Turchia. Sarà interessante capire come il tecnico francese ridisegnerà la mediana in vista di due partite decisive per il cammino nella competizione europea.

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