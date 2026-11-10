Catanzaro, guasto alla condotta idrica, acqua sospesa e riparazioni in corso

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Intervento urgente sulla rete danneggiata durante lavori eseguiti da terzi. Il ripristino della fornitura è previsto entro la mezzanotte, salvo imprevisti

Una temporanea interruzione della fornitura di acqua potabile interessa la zona di Catanzaro Lido a causa di un guasto alla condotta diretta Fosso Barbaruzza, appartenente all’acquedotto Alli-Passante. La sospensione si è resa necessaria per consentire la riparazione della tubazione, dalla quale si è verificata un’ingente perdita.

Perché è stata sospesa l’erogazione dell’acqua

Il danneggiamento della condotta idrica è avvenuto durante lavori eseguiti da terzi. La conseguente fuoriuscita d’acqua ha reso indispensabile interrompere temporaneamente l’erogazione nella zona interessata, così da permettere l’intervento sulla linea.

Il disservizio è dunque legato a una rottura improvvisa della rete, che richiede una riparazione urgente.

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Riparazioni avviate sulla linea Fosso Barbaruzza

La ditta responsabile del danno ha già avviato l’allestimento del cantiere e le operazioni necessarie alla riparazione della condotta Fosso Barbaruzza. L’obiettivo è eliminare la perdita e ripristinare le condizioni per la ripresa della distribuzione.

La conclusione dell’intervento resta subordinata all’andamento dei lavori e all’assenza di ulteriori problemi tecnici.

Quando è previsto il ritorno dell’acqua

Secondo le stime comunicate, il ripristino della fornitura idrica è previsto entro le ore 24 di oggi, salvo imprevisti. Si tratta di un orario indicativo, che potrà variare in base alle condizioni riscontrate durante la riparazione.

In generale, dopo un’interruzione, il ritorno dell’acqua ai rubinetti può essere graduale: la rete deve tornare a riempirsi e recuperare pressione. Il completamento dei lavori, quindi, può non coincidere con la ripresa immediata del servizio in tutte le utenze.

Nell’attesa è utile limitare i consumi non indispensabili e utilizzare con attenzione le eventuali riserve disponibili.

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