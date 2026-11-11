Pattuglia Unifil sotto il fuoco nel sud del Libano, illesi i caschi blu
Una dozzina di colpi ha bersagliato i militari impegnati nella sorveglianza nei pressi di Wadi Jilu. La pattuglia ha risposto al fuoco e gli spari sono cessati
Colpi contro una pattuglia nei pressi di Wadi Jilu
Una pattuglia di sorveglianza dell’Unifil, la missione delle Nazioni Unite in Libano, è stata bersagliata da una dozzina di colpi d’arma da fuoco nei pressi di Wadi Jilu, nel sud del Paese. Nessun militare delle forze di pace è rimasto ferito.
Secondo quanto comunicato dalla missione, l’episodio si è verificato durante un’attività di sorveglianza. I caschi blu hanno individuato il bagliore degli spari e hanno quindi risposto al fuoco. A quel punto, l’aggressore ha smesso di sparare.
Non precisata la provenienza degli spari
La comunicazione non chiarisce da dove provenissero i colpi e non identifica il responsabile. Non sono stati forniti ulteriori elementi sulle circostanze che hanno preceduto l’accaduto.
Sulla base delle informazioni disponibili, non è quindi possibile attribuire l’episodio a uno specifico gruppo o stabilire se la pattuglia fosse stata seguita prima dell’apertura del fuoco.
La sicurezza dei caschi blu nel Libano meridionale
L’episodio richiama l’attenzione sui rischi delle attività di pattugliamento nel sud del Libano, dove operano i militari della missione ONU. La sorveglianza sul terreno consente di osservare la situazione nell’area e rilevare episodi che possono compromettere la sicurezza.
Il dato centrale resta l’assenza di feriti tra i caschi blu. La ricostruzione resa disponibile descrive una sequenza circoscritta: gli spari contro la pattuglia, l’individuazione del bagliore, la risposta dei militari e la cessazione del fuoco da parte dell’aggressore.
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.