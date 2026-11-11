Massini smentisce il commissariamento dell'AIA e traccia un bilancio positivo
Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), Francesco Massini, ha voluto mettere fine alle speculazioni circa un possibile commissariamento dell'associazione. Intervenendo a margine del convegno 'Palestra di legalità', organizzato dall'Università LUMSA e dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, Massini ha dichiarato: 'In questo momento onestamente no. L'ho temuto fortemente nel passato, ma oggi non credo a un'ipotesi di commissariamento per l'AIA. C'è un presidente democraticamente eletto e l'indignazione che ho sentito da parte dell'associazione tutta trasmette ancora più forte a questa presidenza il senso per andare avanti con ancora più determinazione'.
Le voci di un commissariamento erano circolate dopo un ricorso presentato in merito a presunte irregolarità nel procedimento elettivo dell'AIA. Massini ha precisato che al momento non ci sono i presupposti per un intervento esterno e ha ribadito la sua volontà di continuare sulla strada intrapresa: 'Siamo sereni, io non mi fermo davanti a niente e nessuno. L'AIA in questo momento ha bisogno di serenità, poi ciascuno può far valere i propri diritti. Ci sono le sedi competenti che devono valutare. Io vado dritto per la mia strada. Ho informato e parlato con il commissario straordinario della FIGC e con altri consiglieri federali'.
Bilancio positivo per gli arbitri italiani
Nel corso del suo intervento, Massini ha anche tracciato un primo bilancio sull'operato degli arbitri, esprimendo grande soddisfazione: 'Ho la fortuna di avere dei grandi allenatori, come si definisce Daniele Orsato, i ragazzi li ho visti estremamente sereni e con la voglia di fare bene. È chiaro che l'errore non lo elimineremo mai, è assolutamente impossibile ma questo non ci deve creare problemi o preoccupazione'.
Il presidente dell'AIA ha quindi voluto rassicurare tutti sullo stato di salute dell'associazione, sottolineando come il clima sia sereno e come gli arbitri siano concentrati sul proprio lavoro, nonostante le recenti polemiche. La sua posizione ferma e determinata mira a tutelare l'immagine e l'autonomia dell'AIA, in un momento delicato per il mondo arbitrale italiano.
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