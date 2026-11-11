Inseguimento a Sant'Arpino: arrestati due uomini per fuga e resistenza

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Un inseguimento ad alta tensione si è concluso con due arresti a Sant'Arpino, in provincia di Caserta. Protagonisti due uomini di 41 e 30 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine e residenti tra il rione Doganella di Napoli e Casoria. L'episodio risale al tardo pomeriggio di ieri, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise, coadiuvati dai militari delle Stazioni di Sant'Arpino e Gricignano di Aversa, hanno intercettato un'auto con a bordo quattro persone.

La fuga e l'inseguimento

Alla vista delle pattuglie, il conducente ha ignorato l'alt e si è dato alla fuga, urtando un'auto parcheggiata durante la corsa. L'inseguimento è proseguito a piedi, con i militari che sono riusciti a bloccare due degli occupanti, mentre gli altri due sono riusciti a dileguarsi. Le perquisizioni personali e del veicolo hanno permesso di rinvenire arnesi da scasso, chiavi e centraline elettroniche compatibili con quelle usate per rubare automobili, oltre a guanti e passamontagna.

Le accuse e i sequestri

I due arrestati devono rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Gli accertamenti sull'auto hanno inoltre rivelato la presenza di una targa adesiva applicata sopra quella originale, risultata intestata a una società di noleggio. Le indagini proseguono per identificare i complici fuggitivi.

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