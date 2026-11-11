Cosenza, inseguimento e arresto per spaccio: 600 grammi di cocaina gettati dal finestrino

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Un'operazione della Polizia di Stato a Cosenza ha portato all'arresto di un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto nella mattinata del 7 novembre 2026, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare lo spaccio.

La fuga e l'inseguimento

Durante un controllo dinamico in via Popilia, gli operatori hanno intimato l'alt a un'autovettura. Il conducente, alla vista della pattuglia, ha accelerato per darsi alla fuga, speronando l'auto della Polizia e lanciando dal finestrino una busta trasparente di grosse dimensioni. Dopo un breve inseguimento per le vie cittadine, l'auto è stata bloccata e l'uomo fermato per la perquisizione.

Il sequestro della droga

All'interno della busta recuperata gli agenti hanno trovato 600 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 100 grammi di cocaina, 80 grammi di hashish, oltre a sostanza già suddivisa in dosi e materiale per il confezionamento e la pesatura. L'uomo è stato quindi tratto in arresto.

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Il provvedimento del GIP

La Procura della Repubblica di Cosenza, sulla base degli elementi acquisiti, ha richiesto la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura cautelare in carcere, che è stata adottata dal GIP presso il Tribunale di Cosenza il 10 novembre 2026. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.